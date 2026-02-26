«Страсбург» — «Ланс». «ПСЖ» не стоит расслабляться

Хозяева на ходу, однако гости слишком злые после свежих осечек.

27 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Франции по футболу «Страсбург» — «Ланс». Игра пройдёт на стадионе «Мено» в Страсбурге. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги 1 «Страсбург» — «Ланс» 27 февраля 2026 года

Букмекеры не рисуют тут явного фаворита. Поставить на победу «Страсбурга» можно с коэффициентом 2.60, ничья идёт за 3.65, а победа «Ланса» — за 2.80.

При этом аналитики ждут, что матч будет результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.24, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

Прогноз на матч чемпионата Франции «Страсбург» — «Ланс»

«Страсбург» сейчас в том состоянии, чтобы дома не просить разрешения играть первым номером, а просто начинать давить. Даже по таблице это видно. Молодая и дерзкая команда занимает седьмое место. А по последним играм есть ощущение, что поймала свою волну. Дома по 3:1 с «Лиллем» и «Монако».

Но есть важная оговорка. Ресурсы не резиновые. В атаке у «Страсбурга» нет Эмануэля Эмеги, плюс в списке травмированных Самуэль Амо-Амейо и Макси Ойеделе. Это прямо влияет на выбор плана. У тренерского штаба меньше вариативности впереди. Следовательно, может быть сделана ставка на темп, подборы и стандарты.

«Ланс», в свою очередь, приезжает в статусе второй команды Лиги 1. Претендует на первое место, но с нервами совладать здесь трудно. Свежий пример — поражение 2:3 в матче с «Монако» после того, как вели 2:0. Такие игры обычно оставляют след в психологии. Логично ждать осторожности на следующей неделе после такого. Ведь для «ПСЖ» — главного конкурента — отыграть поражение ничего не стоит. А для самого «Ланса» потеря очков — сильный удар.

При этом у гостей тоже не идеальная заявка: отсутствуют Жонатан Гради, Режис Гюртнер, Самсон Байду, Киллиан Антонио и Рубен Агилар. Для команды, которая любит держать высокий темп и играть агрессивно, такие потери в оборонительной линии — неприятный фон. Особенно перед выездом на «Мено» к такому бодрому сопернику, как «Страсбург».

Ожидается, что «Страсбург» дома будет цепляться за инициативу и играть смело, а «Ланс» постарается забрать контроль через качество и дисциплину, но полностью закрыться не сможет. Нам здесь больше нравится ставка не в сторону чистого исхода, а в сторону обмена голами.

Даже при потерях в составе у обеих команд слишком много причин ждать моментов в обе стороны. Хозяевам нужно давить, биться за еврокубки. Гостям — отвечать, побеждать. Иначе можно лишиться и второго места.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Страсбург» — «Ланс» за 1.90.