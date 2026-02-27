РПЛ возвращается! Экспресс на футбол в пятницу

Сегодня, 27 февраля, Российская Премьер-Лига возвращается после зимнего перерыва. Однако не только этим богата пятничная программа. Выбрали для вас некоторые интересные матчи и составили экспресс.

Прогноз на матч «Зенит» — «Балтика»

Не то чтобы результаты контрольных матчей и Зимнего Кубка РПЛ имеют особое значение, но ничего лучше для попыток понять состояние соперников у нас нет. Только факты: «Зенит» пересобрал группу атаки, при этом Дуран приехал довольно поздно, Джон Джон уезжал в Бразилию по личным причинам, а Александр Соболев — это Александр Соболев.

В «Балтике» очень довольны состоянием футболистов и результатами зимних сборов, а физическая подготовка и знание манёвров — ключевые причины успеха команды. Пропускают калининградцы мало, в первом круге на своём поле сыграли с «Зенитом» вничью (0:0). Брать ли Х2 за 2.75 — дело вкуса, а вот победа «Балтики» с форой (+1) за 2.03 и ИТМ 1.5 мяча «Зенита» за 2.00 смотрятся хорошо. Хозяева вполне способны выиграть, но с горем пополам, за счёт надёжности обороны.

Прогноз на матч «Страсбург» — «Ланс»

«Страсбург» сейчас в том состоянии, чтобы дома не просить разрешения играть первым номером, а просто начинать давить. Даже по таблице это видно. Молодая и дерзкая команда занимает седьмое место, стабильно набирая очки. А по последним играм есть ощущение, что поймала свою волну. Дома по 3:1 с «Лиллем» и «Монако».

«Ланс», в свою очередь, приезжает в статусе второй команды Лиги 1. Претендует на первое место, однако с нервами совладать бывает трудно. Свежий пример — поражение 2:3 во встрече с «Монако» после того, как вели 2:0. Нам здесь больше нравится ставка не в сторону чистого исхода, а в сторону обмена голами. Даже при потерях в составах обеих команд слишком много причин ждать моментов в обе стороны. Хозяевам нужно давить, биться за еврокубки. Гостям — отвечать, побеждать. Иначе можно лишиться и второго места.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла»

«Вулверхэмптон» как начал проигрывать с самого 1-го тура, так и не смог остановиться. Бардак в руководстве, тренерская чехарда, слабые результаты. В какой-то момент команда просто перестала верить в себя и бросила вёсла, смирившись с незавидной участью. «Астон Вилла» пытается отдышаться после удивительной победной серии, случившейся в ноябре и декабре. Однако за спуртом последовал откат. Теперь надо смотреть назад.

Собственно, в следующем туре подопечным Унаи Эмери предстоит сразиться как раз с «Челси». На таком фоне терять очки в матче с худшим клубом АПЛ просто неприлично. Так ведь можно и без Лиги чемпионов остаться. В первом круге бирмингемцы ограничились дежурными 1:0. Чего-то подобного ждём и на этот раз. Фирменная победа «Астон Виллы» с разницей в один-два мяча. Скорее всего, всухую.

Экспресс на футбол 27 февраля 2026 года

Ставка 1: ИТМ 1.5 мяча «Зенита» в матче с «Балтикой» за 2.00.

ИТМ 1.5 мяча «Зенита» в матче с «Балтикой» за 2.00. Ставка 2: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Страсбург» — «Ланс» за 1.90.

обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Страсбург» — «Ланс» за 1.90. Ставка 3: «Астон Вилла» победит «Вулверхэмптон» за 1.89.

Общий коэффициент: 2.00 х 1.90 х 1.89 = 7.18.