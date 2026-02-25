РПЛ возвращается! Выбираем лучшую ставку на чемпиона!

Долгожданное событие для всех футбольных болельщиков случится уже в пятницу. С зимних каникул выходит РПЛ! Командам осталось сыграть по 12 матчей, в чемпионской гонке ещё ничего не ясно. Букмекеры, разумеется, принимают ставки на то, кто станет лучшим. Реальные шансы сохраняют шесть команд, вероятность их успеха выше 1%. Это «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Балтика» и «Спартак». Будет ли интрига до последнего тура или чемпион определится до финиша? Это мы узнаем через несколько месяцев. А пока что предлагаем вам выбрать лучшую ставку на сильнейший клуб страны по итогам сезона!

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять свой вариант в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.