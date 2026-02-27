«Ливерпуль» — «Вест Хэм». На «Энфилд» за очками? Не смешите

28 февраля состоится матч 28-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» — «Вест Хэм». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Хэм» 28 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.40. Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 7.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.90.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Вест Хэм»

Тут всё решает контекст таблицы. «Ливерпуль» не может позволить себе домашние осечки, потому что вокруг слишком тесно и нужно бороться за Лигу чемпионов. А «Вест Хэм» вообще сидит в зоне вылета и цепляется за каждый шанс. При таких вводных гости едва ли приезжают поиграть в футбол, они приезжают выживать.

У «красных» же ещё и свежая мотивация из личной истории. В первом круге они спокойно забрали матч в Лондоне — 2:0, то есть рецепт против «Вест Хэма» уже найден. И на «Энфилде» подобные встречи чаще превращаются в долгую осаду штрафной с их стороны. Всё решают терпение и качество последнего паса.

«Вест Хэм» же сейчас выглядит командой, у которой слишком много шума вокруг: проблемы с дисциплиной, эмоции, лишние конфликты. Недавняя история с массовой потасовкой и штрафами от ФА — как раз из этой серии. Когда нервы на пределе, любой неблагоприятный отрезок может увеличиться. Как тут выживать и набирать очки?

Но и у «Ливерпуля», конечно, не тот сезон, когда можно обещать разгром по расписанию. В списке потерь хватает заметных фамилий — отсутствуют в том числе Ватару Эндо, Конор Брэдли, Жереми Фримпонг и Флориан Вирц. Это влияет на ширину и на то, может команда добавлять по ходу матча или нет.

У «Вест Хэма» тоже нет подарков в кадровой части: в превью отмечены травма нападающего Пабло и дисквалификация Фредди Поттса. Для команды, которая и так часто играет вторым номером, это удар по ротации.

Поэтому основной сценарий читается такой. «Ливерпуль» будет методично давить и рано или поздно вскроет оборону «Вест Хэма», а дальше уже включит любимый режим — контроль темпа и добивание через моменты. Ждать, что гости сыграют «на ноль», сложно, однако и в феерию вроде 4:2 верится с трудом. Слишком уж «Вест Хэм» осторожен.

Ставка: «Ливерпуль» победит «Вест Хэм» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.06.