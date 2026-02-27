«Краснодар» — «Ростов». Быстрая помощь «Зениту»

28 февраля состоится матч 19-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Оzon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Краснодар» — «Ростов» 28 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.61. Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 5.83. Ничейный исход можно найти в линии за 4.12.

При этом аналитики сомневаются в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

Прогноз на матч чемпионата России «Краснодар» — «Ростов»

Родная РПЛ возвращается! В предпоследний день зимы чемпионат России возобновится игрой «Зенита» с «Балтикой», а на заключительный день февраля запланированы сразу четыре матча. Самый поздний из них вполне тянет на гвоздь программы. Во-первых, южное дерби. Во-вторых, в дело вступает действующий чемпион.

«Краснодар» ушёл на зимний перерыв лидером, хотя «Зенит» выдал мощнейший отрезок с 19 очками за семь туров. Подопечные Мурада Мусаева допускали осечки чуть чаще, но планку держали и характер проявляли. С учётом созданного ранее задела этого хватило. Отрыв, впрочем, сугубо формальный: одно очко.

В зимнюю паузу «Краснодар» не планировал значимых перестановок. Костяк есть, состав довольно молодой, в расцвете сил. Однако Гаэтан Перрен попросил его отпустить, а следом Даниил Козлов отправился в ЦСКА. Возможности для ротации в середине поля определённо просели. На дистанции при плотном графике рискует сказаться, однако не сейчас. Оба футболиста игру команды не определяли.

Зато дожали трансфер Хуана Боселли, получив как минимум усиление альтернативы Джону Кордобе. А если хорошо пойдёт, новичок ещё и добавит конкуренции на фланге. Сборы действующий чемпион страны провёл насыщенно, продуктивно. В Зимнем Кубке РПЛ, например, разгромил «Зенит» со счётом 3:0. Очков за такое не положено, зато уверенности определённо добавляет.

Правда, календарь после возобновления сезона приятным не назвать. Начинать с южного дерби — удовольствие сомнительное. «Ростов» зимой не активничал: финансовая ситуация не позволяла усиливать состав, однако слухи о больших проблемах с деньгами подтверждения не получили. Это главное. Ростовчане продолжат бороться.

При Джонатане Альбе дончане наловчились выкачивать из игры воздух: огромное количество единоборств, вертикальный футбол, стандарты и длинные паузы. На заказ обыграть такого оппонента в первом же матче — задача сложная. Между прочим, в первом круге «Краснодар» потерял с соседом очки. В Ростове-на-Дону обошлись без голов.

Разумеется, действующий чемпион по праву считается фаворитом, однако перекос в линии кажется чрезмерным. «Краснодару» по силам победить, но если это и произойдёт, то не в ярком стиле, а через кровь, пот и слезы. Соперник неприятный, а Джон Кордоба в межсезонье долго не выходил на поле. Вряд ли он сейчас в оптимальном состоянии. Рискнём заиграть ИТМ 1.5 гола «Краснодара» за 2.13. Большого количества мячей не ждём, что-то в духе 1:0 или 1:1 тут напрашивается.

Ставка: ИТМ 1.5 гола «Краснодара» за 2.13.