«Локомотив» — «Пари НН». О стиле подумаем позже

28 февраля состоится матч 19-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Пари НН». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Локомотив» — «Пари НН» 28 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.40. Победа «Пари НН» оценивается коэффициентом 8.10. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч чемпионата России «Локомотив» — «Пари НН»

Очная встреча в первом круге удалась на славу. Зрители увидели пять голов, четыре из них уместились в 12 минут в середине второго тайма. Хотя по поводу зрителей мы, конечно, загнули. Игра проходила в Грозном, трибуны, скажем так, не оказались заполнены до отказа. «Локомотив» в итоге победил со счётом 3:2.

Похоже, букмекеры ждут чего-то подобного снова. По крайней мере, коэффициенты на тоталы намекают на результативный матч. Сомнений, честно говоря, хватает. «Локомотиву» пришлось перекраивать центр поля после ухода Дмитрия Баринова в ЦСКА. Это не просто замена одного игрока другим, а полноценное перераспределение функций и обязанностей.

Включения Баринова до чужой штрафной часто ставили соперников в тупик. Найти свободный коридор, ворваться в опорную зону и исполнить он умел. Как мы знаем, «Локомотив» великолепен в быстрых атаках, когда есть возможность довести мяч до чужой штрафной несколькими передачами. Моргнув пару раз, можно было упустить голевую атаку.

С позиционным нападением проблем куда больше, именно Баринов был одним из ключевых инструментов по взлому низкого блока. Казалось бы, где низкий блок и где «Пари НН»? Алексей Шпилевский заходил в РПЛ шумно, с амбициями. Говорил про яркий атакующий футбол, смелую игру от себя и прочие радости жизни.

Турнирная таблица бьёт по голове сильнее монтировки. Оказавшись на дне, тренер добавил прагматичности и перестроился. Не зря: нижегородцы закрыли осеннюю часть сезона двумя победами и поднялись в зону стыков. В межсезонье вроде бы «Пари НН» планировал работать над игрой от себя, перестраивать состав под нужды тренера. Только соблазн действовать вторым номером слишком велик. Давать «Локомотиву» пространство подобно смерти.

Поэтому есть сомнения, что игра получится яркой и результативной. Нижегородцам сейчас позарез нужны очки, здесь не до стиля. Скорее всего, гости сыграют прагматичнее, чем в первом круге. Что обеспечит сравнительно сдержанный футбол. Без голов не обойдётся, но пять штук мы не увидим. Тотал меньше 3 мячей за 1.77 кажется надёжной ставкой.

Ставка: тотал меньше 3 голов за 1.77.