Матч недели в Бундеслиге: «Бавария» покажет «Боруссии», кто в Германии хозяин

28 февраля пройдёт матч 24-го тура чемпионата Германии по футболу «Боруссия» Дортмунд — «Бавария». Игра пройдёт в Дортмунде. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Что думают букмекеры о матче чемпионата Германии

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.54, а победа «Боруссии» оценивается коэффициентом 6.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.95.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.43.

Как дела у дортмундской «Боруссии»

На внутренней арене выше всяких похвал. С Кубком Германии попрощались в начале декабря, уступив «Байеру». Тем самым разгрузили календарь. В Бундеслиге не проигрывали аж с 18 октября, да и то не считается. Уступили «Баварии» в Мюнхене со счётом 1:2, до последних минут сохраняя шансы на очки. По немецким меркам, считай, победили.

Шутка, конечно. Однако больше дортмундцы не проигрывали, а серия из шести побед в январе-феврале позволила, во-первых, фактически снять вопрос о попадании в топ-4 и месте в Лиге чемпионов на будущий год, а во-вторых, оживить чемпионскую интригу. Дальше, правда, календарь подкинул задачку: выезд в Лейпциг и визит стороны «Баварии». Вызов серьёзный, но интересный.

Как себя чувствует «Бавария»

На международной арене выше всяких похвал. Финишировала второй на общем этапе Лиги чемпионов, тем самым избежав стыкового раунда и разгрузив календарь. В Кубке Германии спокойно пробилась в полуфинал, высадив в четвертьфинале «РБ Лейпциг» (2:0). А вот в Бундеслиге, похоже, успокоилась слишком рано.

Если на старте сезона преследователи (назвать их конкурентами язык не поворачивался) тщетно ждали хоть какой-нибудь осечки, то в 2026 году понеслось. 1:2 в матче с «Аугсбургом» на своём поле и 2:2 с «Гамбургом» выглядели удивительно. «Боруссия» подобралась на дистанцию в шесть очков. Дальше, впрочем, мюнхенцы взяли себя в руки и добыли три победы подряд. Показали — разовый сбой, даже не надейтесь.

Прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Бавария» 28 февраля 2026 года

Конечно, верить в интригу и шансы аутсайдера хочется, но поводов нет. Во-первых, мюнхенцы банально гораздо сильнее и разнообразнее. Во-вторых, в 15 предыдущих очных встречах уступили ровно один раз, да и то в кризисном 2024 году, когда всё валилось из рук.

Третий фактор, пожалуй, самый важный. Дортмундцы проведут четвёртый важнейший матч за последние две недели: «Аталанта» в Лиге чемпионов, «Лейпциг», снова «Аталанта» и вот теперь финальный босс. Хорошо хоть на своём поле. Времени на восстановление и отдых не было, а ведь глубина состава у «Боруссии» невыдающаяся.

Сравним с «Баварией»: 14 февраля мюнхенцы разгромили «Вердер», 21-го принимали «Айнтрахт», теперь отправятся в Дортмунд. Всё. Недельный цикл для гранда — роскошь, редчайшее явление. Преимущество в свежести и физике должно быть на стороне гегемона. А значит, шансов у хозяев в обрез. Заиграем победу «Баварии» с форой (-1.5) за 2.15.

Ставка: «Бавария» победит с форой (-1.5) за 2.15.