«Арсенал» – фаворит, «Реал» против «Сити», а кто выиграет Лигу чемпионов?

В главном еврокубковом турнире позади остался квалификационный раунд. Впереди классический плей-офф — 16 сильнейших клубов будут оспаривать трофей Лиги чемпионов.

Пары 1/8 финала выглядят следующим образом:



«ПСЖ» — «Челси»;

«Галатасарай» — «Ливерпуль»;

«Реал» — «Манчестер Сити»;

«Аталанта» — «Бавария»;

«Ньюкасл» — «Барселона»;

«Атлетико» — «Тоттенхэм»;

«Будё-Глимт» — «Спортинг»;

«Байер» — «Арсенал».

Букмекеры дают реальные шансы на успех семи командам, вероятность чемпионства остальных девяти клубов меньше 5%. Но на кого же сделать ставку? Это решать вам!

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

Если хотите поднять свой вариант в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.