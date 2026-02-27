«Арсенал» – фаворит, «Реал» против «Сити», а кто выиграет Лигу чемпионов?

В главном еврокубковом турнире позади остался квалификационный раунд. Впереди классический плей-офф — 16 сильнейших клубов будут оспаривать трофей Лиги чемпионов.
«ПСЖ» — «Челси»;
«Галатасарай» — «Ливерпуль»;
«Реал» — «Манчестер Сити»;
«Аталанта» — «Бавария»;
«Ньюкасл» — «Барселона»;
«Атлетико» — «Тоттенхэм»;
«Будё-Глимт» — «Спортинг»;
«Байер» — «Арсенал».
Букмекеры дают реальные шансы на успех семи командам, вероятность чемпионства остальных девяти клубов меньше 5%. Но на кого же сделать ставку? Это решать вам!
Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.
«Арсенал» — коэффициент 3.60
Команда Микеля Артеты — главный фаворит, по мнению букмекеров. Правда, в АПЛ чемпионская гонка обострилась, так что «канонирам» придётся сражаться на два фронта. Соперник по первому раунду плей-офф вполне проходимый — «Байер» и сам играет, и сопернику даёт. В случае успеха выиграете 2600 рублей со ставки в 1000 рублей.
«Манчестер Сити» — коэффициент 8.50
«Горожане» вцепились в «Арсенал» в АПЛ, ну а в гении Пепа Гвардиолы сомневаться не приходится. Так что «Сити» — претендент по умолчанию. Вот только уже в 1/8 придётся сразиться с «Реалом». Впрочем, Эрлингу Холанду не привыкать забивать «Королевскому клубу». Ставите 1000 рублей — получите 7500 рублей, если трофей уедет в Манчестер.
«Барселона» — коэффициент 7.00
Каталонцы немного сбавили, всё-таки играть с очень высокой линией обороны чревато проблемами в обороне. Но «Ньюкасл» команда Ханс-Дитера Флика пройти должна, а когда у Ламина Ямаля, Рафиньи и компании есть настроение, они способны вскружить голову любому сопернику. 6000 рублей прибыли с пари в 1000 рублей, если «Барса» станет чемпионом.
«ПСЖ» — коэффициент 8.50
Действующий чемпион, в воротах у которого Матвей Сафонов. Парижане в этом сезоне не выглядят неуязвимыми, однако все лидеры в строю, а какой уровень может показать команда Луиса Энрике, когда действительно этого хочет, мы знаем. «Челси» в плей-офф — вариант непростой, но проходимый. И 7500 рублей прибыли со ставки в 1000 рублей, если парижане защитят титул.
«Бавария» — коэффициент 6.00
И здесь проходимый соперник в 1/8 финала — «Аталанта». Но ещё и на внутренней арене всё спокойно, отрыв в восемь очков позволяет мюнхенцам сосредоточиться на Лиге чемпионов. Так что Венсан Компани может готовиться и настраиваться на большие свершения. Со ставки в 1000 рублей можно выиграть 5000 рублей.
«Реал» — коэффициент 14.00
Самый неочевидный из фаворитов. Невнятная игра, борьба с «Барселоной» за чемпионство в Испании, «Ман Сити» на самом старте плей-офф, травма Мбаппе, неопытный тренер — минусов куча. Но, положа руку на сердце, «Реал» может и преобразиться. Уровень игроков космический, если все подлечатся, загорятся общей целью и немного повезёт — шансы будут куда выше. А пока можно получить 13 000 рублей со ставки в 1000 рублей.
«Ливерпуль» — коэффициент 10.00
«Красные» уже не борются за чемпионство в АПЛ, над Арне Слотом сгущаются тучи. Так что есть резон бросить все силы на Лигу чемпионов. «Галатасарай» в первом раунде плей-офф — хороший вариант, хотя в Стамбуле будет нелегко. А дальше всё возможно, вряд ли кто-то удивится, если мерсисайдцы выиграют Лигу чемпионов. Если такое случится и вы поставите на такой расклад 1000 рублей — получите 9000 рублей выигрыша.