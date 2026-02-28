«МЮ» — «Кристал Пэлас». Непобеждённый Кэррик

На «Олд Траффорд» с нынешним тренером манкунианцы меньше двух пока не забивали.

1 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «МЮ» — «Кристал Пэлас» 1 марта 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 1.58. Победа «Кристал Пэлас» оценивается коэффициентом 5.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40.

При этом аналитики не ждут «сухого» матча. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» сейчас на том этапе жизни, когда важнее не красота футбола на поле, а привычка выигрывать. Майкл Кэррик, как ни странно, удерживает команду в ритме. Во-первых, серия без поражений в английской Премьер-лиге растёт. Во-вторых, из шести матчей под руководством англичанина манкунианцы выиграли пять при одной ничьей.

При этом у хозяев есть свой джокер — Беньямин Шешко. В матче с «Эвертоном» он снова забил, в третий раз за последние четыре встречи, хотя выходит на поле только во втором тайме. Даже Кэррик публично отмечает его форму. Строго говоря, такого джокера легко превратить и в стартовую проблему для обороны гостей, и снова выпустить по ходу.

Да, состав у «Манчестер Юнайтед» всё равно не идеален. Вне игры Мартинес, Доргу, де Лигт, Маунт. Но важнее другое — структура не ломается. Даже с перестановками команда умеет держать матч под своим контролем и не превращать каждую атаку соперника в пожар у своих ворот. Борьба за место в Лиге чемпионов продолжается.

У «Кристал Пэлас» же сейчас такая неделя, когда ноги могут не успеть за головой. Лондонцы играли в четверг в еврокубках, и сам факт выезда на «Олд Траффорд» сразу после такого — минус свежесть, минус длина прессинга, минус качество решений в концовке. Играть на два фронта тяжело даже грандам европейского футбола. А тут, при всё уважении, скромный середняк АПЛ.

Кроме того, у гостей есть болезненные потери. И именно там, где против топ-4 нужно быть цельными. У «Пэлас» в списке травмированных Матета, Нкетиа, Лерма, Дукуре. Это сильно режет варианты и по выходу из обороны, и по финальной трети. А без этого «МЮ» будет легче навязывать свой темп и забирать территорию.

Здесь просится победа хозяев. Без обещаний разгрома, но с ощущением, что матч под их контролем. Тем более в первом круге «МЮ» уже обыграл «Пэлас» на выезде (2:1). То есть рецепт есть. Да и сам Кэррик может подготовиться, он уже показал, что умеет это делать. А вот в качестве ставки можно рассмотреть П1 через ТБ 1.5 мяча. С нынешним тренером «красные дьяволы» на домашнем стадионе меньше двух пока не забивали.

Ставка: «МЮ» обыграет «Кристал Пэлас» при тотал больше 1.5 мяча за 1.79.