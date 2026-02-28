«Рома» — «Ювентус». Голы остались в Лиге чемпионов

1 марта состоится матч 27-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» — «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Рома» — «Ювентус» 1 марта 2026 года

Букмекеры не видят явного фаворита, но минимальный перекос — в сторону хозяев. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 2.72. Победа «Ювентуса» оценивается коэффициентом 2.91. Ничейный исход можно найти в линии за 3.11.

При этом аналитики ждут «низовой» матч. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.65, а тотал больше 2.5 мяча — за 2.33. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Рома» — «Ювентус»

«Рома» при Джан Пьеро Гасперини стала заметно злее без мяча: больше прессинга, больше вертикали, меньше терпения к владению ради владения. И на «Олимпико» это особенно чувствуется. Трибуны подхватывают любой удачный отбор, а сопернику становится некомфортно уже при первых передачах.

Но есть важная оговорка. У римлян в числе травмированных сразу несколько атакующих опций — Пауло Дибала, Артём Довбик, Матиас Соуле, Эван Фергюсон, плюс под вопросом глубина по краям и в защите. В таких условиях «Рома» вынуждена играть прагматичнее: меньше праздника, больше черновой работы и стандартов.

«Ювентус» же приезжает в Рим с тяжёлым послевкусием от еврокубков. 25 февраля туринцы рубились с «Галатасараем» до дополнительного времени и всё равно вылетели. Причём с 48-й минуты играли в меньшинстве. Хвала и почёт им за это. Однако эмоциональное и физическое состояние после такого вызывает опасение.

К тому же у Спаллетти сейчас не тот набор, чтобы запросто переизобрести атаку. В лазарете Душан Влахович и Аркадиуш Милик, а Мануэль Локателли дисквалифицирован. То есть «Юве» будет либо тоже играть осторожнее, либо рисковать структурой. И после такой изматывающей недели обычно выбирают первое.

В итоге у нас напрашивается матч нервный, плотный и с высокой ценой ошибки. «Рома» будет давить отрезками, «Ювентус» — отвечать контратаками и терпеть, но без авантюры. И это как раз та пара, очень часто упирающаяся в сценарий, при котором один гол решает всё. Поэтому самый логичный выбор здесь не ждать много голов.

Ставка: тотал меньше 2 мячей в матче «Рома» — «Ювентус» за 2.14.