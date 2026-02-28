Батраков, Хиль, Даку или кто-то ещё? Выбираем лучшего бомбардира РПЛ!

РПЛ вышла с зимних каникул! Вчера весеннюю часть открыли «Зенит» и «Балтика», сегодня и завтра подключатся остальные клубы. Вопрос о чемпионе открыт, как и о лучшем бомбардире. Запас не смог сделать никто — на почётный титул претендуют как минимум шесть футболистов. Букмекеры, разумеется, принимают ставки на то, кто окажется лучшим снайпером. Изучим их расклады и выберем, на кого ставить, вместе!
Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.
- Если хотите поднять свой вариант в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Алексей Батраков («Локомотив», 11 голов) — коэффициент 3.00
Уже не восходящая, а настоящая российская звезда нового поколения лидирует в гонке бомбардиров. «Локомотив» играет в атаку, команда создаёт много моментов, а Батраков совмещает роли и мозгового центра, и наконечника копья. Пока он лидирует в гонке снайперов. Поставите 1000 рублей — получите 2000 рублей прибыли в случае успеха.
Брайан Хиль («Балтика», 10 голов) — коэффициент 5.00
Сальвадорец – настоящее открытие этого сезона. Как влитой вписался в игру команды Андрея Талалаева, даёт классный объём и в каждой игре получает свои шансы. И реализует их! Уже 10 мячей, и очевидно, что место Хиля в стартовом составе калининградцев незыблемо. По матчу с «Зенитом» мы увидели, что «Балтика» ничего не растеряла, так что все шансы выиграть гонку снайперов у Брайана есть. 4000 рублей выигрыша с пари в 1000 рублей.
Максим Глушенков («Зенит», 8 голов) — коэффициент 10.00
Опять же, по качествам никаких вопросов нет, если Максим поймает кураж, то и по два-три за игру забьёт легко и непринуждённо. Но непростой характер может помешать игроку «Зенита». Из-за него он периодически растворяется на поле и даже теряет место в основе. А конкуренция в составе команды Семака только возросла. Тем не менее Глушенков в гонке. 9000 рублей прибыли со ставки в 1000 рублей.
Мирлинд Даку («Рубин», 9 голов) — коэффициент 5.00
«Рубин» поменял тренера в межсезонье, здесь может быть как плюс, так и минус для Даку. С одной стороны, команда теперь будет играть явно в более атакующий футбол, моментов у форварда должно стать побольше. С другой — с Рашидом Рахимовым они понимали друг друга с полуслова, а как сложится с Франком Артигой — пока непонятно. Но Мирлинд в гонке — это однозначно. При успешном пари в 1000 рублей можно получить 4000 рублей выигрыша.
Джон Кордоба («Краснодар», 8 голов) — коэффициент 10.00
В качествах Кордобы сомнений нет. Это, пожалуй, сильнейший нападающий РПЛ. Однако прямо сейчас он на три гола отстаёт от Батракова, а из-за травмы колумбиец пропустил практически два сбора. Может понадобиться время на набор формы. Но если Джон начнёт забивать сразу, его выбор может уверенно оправдаться! Ставите 1000 рублей — в случае успеха получите 9000 рублей чистого выигрыша.
Эдуард Сперцян («Краснодар», 8 голов) — коэффициент 10.00
Главный креативный футболист в «Краснодаре». Да, не прима атаки, потому что есть Кордоба. Но через Сперцяна проходят все нити управления игрой, а ещё он исполняет стандарты. Сбрасывать со счетов его точно нельзя, моменты Эдуард сам себе создаст. Коэффициент 10.00 и три мяча отставания от лидера — это отыгрывается. Ставите 1000 рублей — и можете получить 9000 рублей в случае успеха.