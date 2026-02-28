Скидки
Футбол, РПЛ, кто станет лучшим бомбардиром, Алексей Батраков, Брайан Хиль, Джон Кордоба, Мирлинд Даку, Максим Глушенков

Батраков, Хиль, Даку или кто-то ещё? Выбираем лучшего бомбардира РПЛ!
Пётр Кондаков
Алексей Батраков

Гонка за звание главного снайпера в самом разгаре, оторваться не смог никто.

РПЛ вышла с зимних каникул! Вчера весеннюю часть открыли «Зенит» и «Балтика», сегодня и завтра подключатся остальные клубы. Вопрос о чемпионе открыт, как и о лучшем бомбардире. Запас не смог сделать никто — на почётный титул претендуют как минимум шесть футболистов. Букмекеры, разумеется, принимают ставки на то, кто окажется лучшим снайпером. Изучим их расклады и выберем, на кого ставить, вместе!

Рейтинг: кто станет лучшим бомбардиром РПЛ-2025/2026?
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

Алексей Батраков («Локомотив», 11 голов) — коэффициент 3.00

Уже не восходящая, а настоящая российская звезда нового поколения лидирует в гонке бомбардиров. «Локомотив» играет в атаку, команда создаёт много моментов, а Батраков совмещает роли и мозгового центра, и наконечника копья. Пока он лидирует в гонке снайперов. Поставите 1000 рублей — получите 2000 рублей прибыли в случае успеха.

Фото: ФК «Балтика»
2 место

Брайан Хиль («Балтика», 10 голов) — коэффициент 5.00

Сальвадорец – настоящее открытие этого сезона. Как влитой вписался в игру команды Андрея Талалаева, даёт классный объём и в каждой игре получает свои шансы. И реализует их! Уже 10 мячей, и очевидно, что место Хиля в стартовом составе калининградцев незыблемо. По матчу с «Зенитом» мы увидели, что «Балтика» ничего не растеряла, так что все шансы выиграть гонку снайперов у Брайана есть. 4000 рублей выигрыша с пари в 1000 рублей.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
3 место

Максим Глушенков («Зенит», 8 голов) — коэффициент 10.00

Опять же, по качествам никаких вопросов нет, если Максим поймает кураж, то и по два-три за игру забьёт легко и непринуждённо. Но непростой характер может помешать игроку «Зенита». Из-за него он периодически растворяется на поле и даже теряет место в основе. А конкуренция в составе команды Семака только возросла. Тем не менее Глушенков в гонке. 9000 рублей прибыли со ставки в 1000 рублей.

Фото: РИА Новости
4 место

Мирлинд Даку («Рубин», 9 голов) — коэффициент 5.00

«Рубин» поменял тренера в межсезонье, здесь может быть как плюс, так и минус для Даку. С одной стороны, команда теперь будет играть явно в более атакующий футбол, моментов у форварда должно стать побольше. С другой — с Рашидом Рахимовым они понимали друг друга с полуслова, а как сложится с Франком Артигой — пока непонятно. Но Мирлинд в гонке — это однозначно. При успешном пари в 1000 рублей можно получить 4000 рублей выигрыша.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
5 место

Джон Кордоба («Краснодар», 8 голов) — коэффициент 10.00

В качествах Кордобы сомнений нет. Это, пожалуй, сильнейший нападающий РПЛ. Однако прямо сейчас он на три гола отстаёт от Батракова, а из-за травмы колумбиец пропустил практически два сбора. Может понадобиться время на набор формы. Но если Джон начнёт забивать сразу, его выбор может уверенно оправдаться! Ставите 1000 рублей — в случае успеха получите 9000 рублей чистого выигрыша.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
6 место

Эдуард Сперцян («Краснодар», 8 голов) — коэффициент 10.00

Главный креативный футболист в «Краснодаре». Да, не прима атаки, потому что есть Кордоба. Но через Сперцяна проходят все нити управления игрой, а ещё он исполняет стандарты. Сбрасывать со счетов его точно нельзя, моменты Эдуард сам себе создаст. Коэффициент 10.00 и три мяча отставания от лидера — это отыгрывается. Ставите 1000 рублей — и можете получить 9000 рублей в случае успеха.


