АПЛ: суперматч «Арсенал» — «Челси» и волшебник Кэррик в «МЮ»

Встречаем весну вместе с хорошим футболом! Сегодня, 1 марта, в английской Премьер-лиге пройдут некоторые матчи 28-го тура. Выбрали самые яркие из них и составили экспресс.

Прогноз на матч Арсенал» — «Челси

Лиам Росеньор дважды пытался остановить команду Микеля Артеты. Дело было в полуфинале Кубка английской лиги. Оба раза «Арсенал» победил с разницей в один мяч — 3:2 и 1:0. В итоге заслуженно пробрался в финал. В первом матче имел все основания рассчитывать на более внушительное преимущество, а вот на своём поле действовал крайне прагматично. Устраивала даже нулевая ничья, однако на 90+7-й минуте хозяева сумели отличиться.

Теперь ничья их вряд ли прельщает, «Сити» вышел в лидеры. А вот «Челси», как кажется, не станет сильно возражать против неё: положение в битве за топ-4 останется устойчивым. Как видно, с голами после смены тренера у гостей проблем нет, да вот только защита «Арсенала» крайне хороша. А главное – трудности на стандартах никуда не делись. Что не сулит ничего приятного.

Рискнём заиграть ИТМ 1.5 гола «Арсенала» за 2.20. Логика простая: в четырёх из пяти предыдущих очных встреч каждая из команд забивала не более одного мяча. Исключением стали те самые 3:2 в Кубке лиги. После ряда осечек в АПЛ хозяевам придётся действовать осмотрительнее, а «Челси» нет смысла куда-то торопиться. Вырисовывается сравнительно сдержанный футбол, при котором наиболее вероятным видится что-то в духе 1:0 или 1:1.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» сейчас на том этапе жизни, когда важнее не красота футбола на поле, а привычка выигрывать. Майкл Кэррик, как ни странно, удерживает команду в ритме. Во-первых, серия без поражений в английской Премьер-лиге растёт. Во-вторых, из шести матчей под руководством англичанина «красные дьяволы» выиграли пять при одной ничьей. Звучит сказочно для версии команды последних лет.

У «Кристал Пэлас» же сейчас такая неделя, когда ноги могут не успеть за головой. Лондонцы играли в четверг в еврокубках, и сам факт выезда на «Олд Траффорд» сразу после такого — минус свежесть, минус длина прессинга, минус качество решений в концовке. Играть на два фронта тяжело даже грандам европейского футбола. А тут, при всё уважении, скромный середняк АПЛ.

Здесь просится победа хозяев. Без обещаний разгрома, но с ощущением, что матч под их контролем. Тем более в первом круге «МЮ» уже обыгрывал «Пэлас» на выезде (2:1). То есть рецепт есть. Да и сам Кэррик может подготовиться, он уже показал, что умеет это делать. А в качестве ставки можно рассмотреть П1 через ТБ 1.5 мяча. С нынешним тренером «красные дьяволы» на домашнем стадионе меньше двух пока не забивали.

Экспресс на матчи АПЛ 1 марта 2026 года

Ставка 1: ИТМ 1.5 гола «Арсенала» в матче с «Челси» за 2.20.

ИТМ 1.5 гола «Арсенала» в матче с «Челси» за 2.20. Ставка 2: «МЮ» обыграет «Кристал Пэлас» при тотал больше 1.5 мяча за 1.79.

Общий коэффициент: 2.20 х 1.79 = 3.93.