РПЛ: первый матч нового тренера «Спартака» и ЦСКА в Грозном

Наконец-то! Родная Российская Премьер-Лига вернулась, возобновляем сезон. Сегодня, 1 марта, следим за встречами «Сочи» — «Спартак» и «Ахмат» — ЦСКА.

Прогноз на матч «Сочи» — «Спартак»

Смена главного тренера перед зимними сборами — дело понятное. Летом возможностей разобраться и понять что к чему минимум, слишком уж пауза коротка. Иное дело — зима. Наигрывай, ищи, экспериментируй, отбраковывай. С этой точки зрения приход Хуана Карлоса Карседо полностью понятен: раз уж за чемпионство не боремся, оставшиеся 12 туров посвятим знакомству тренера с игроками. Пусть испанец разберётся, с кем ему по пути, а на кого рассчитывать нет смысла.

«Сочи» располагается на дне турнирной таблицы с жалкими девятью очками в копилке. В четырёх турах перед паузой добыто одно очко, пропускали южане много и разнообразно. Здесь кадровых перестановок зимой случилось побольше, хотя увидеть в них намёк на перелом сезона сложно. Неудивительно, что гости идут у букмекеров явными фаворитами.

Другое дело, что в Сочи красно-белые традиционно страдают. Пять матчей — одна ничья и четыре поражения. А ведь южане за это время многое пережили, далеко не всегда находились среди лидеров. В общем, на таком фоне предпочтём победу «Сочи» с форой (+1) за 1.82. Москвичи более чем способны взять три очка. Но если это и случится, то без запаса прочности. В трудовую победу верится легко, в уверенную — нет. Работа Карседо только начинается.

Прогноз на матч «Ахмат» — ЦСКА

ЦСКА усилил состав, осталось только разобраться со всем этим хозяйством. Трансфер Баринова говорит не о желании добавить мощи центру поля, а о намерениях побороться за титул. Это заявление об амбициях: могли забрать полузащитника бесплатно летом, однако предпочли доплатить и получить его прямо сейчас. Явно не для того, чтобы тихо-мирно дрейфовать в районе третьего-четвёртого мест.

На зимнюю паузу ЦСКА мог уйти лидером, однако уступил в заключительном матче «Краснодару». На сборах красно-синие выиграли Зимний Кубок РПЛ, хотя там нужно сделать скидку на две победы в серии пенальти. В основное время играли строго вничью. Календарь не щадит: с ходу предстоит проверка «Ахматом», ещё и на выезде. Перестановок много, время на обретение баланса наверняка потребуется.

Грозненцы вышли из отпуска раньше всех в РПЛ. Ставят на физическую подготовку, продолжают усиливать состав. Добавим сюда фактор своего поля. Пожалуй, взять три очка ЦСКА будет сложно. Предпочтём заиграть ИТБ 1 гола «Ахмата» за 1.95. В родных стенах грозненцы забивали красно-синим в четырёх последних матчах РПЛ. С новым сочетанием в центре обороны не пропустить гостям вряд ли удастся.

Экспресс на матчи РПЛ 1 марта 2026 года

Ставка 1 : «Сочи» победит «Спартак» с форой (+1) за 1.82.

: «Сочи» победит «Спартак» с форой (+1) за 1.82. Ставка 2: ИТБ 1 гола «Ахмата» в матче с ЦСКА за 1.95.

Общий коэффициент: 1.82 х 1.95 = 3.55.