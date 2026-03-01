Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Сочи — Спартак: прогноз и ставка на матч 1 марта 2026 года, смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир, трансляция

РПЛ: первый матч нового тренера «Спартака» и ЦСКА в Грозном
Алексей Серяков
Экспресс на матчи РПЛ 1 марта 2026 года
Комментарии
Экспресс на матчи 1 марта 2026 года.

Наконец-то! Родная Российская Премьер-Лига вернулась, возобновляем сезон. Сегодня, 1 марта, следим за встречами «Сочи» — «Спартак» и «Ахмат» — ЦСКА.

Прогноз на матч «Сочи» — «Спартак»

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Смена главного тренера перед зимними сборами — дело понятное. Летом возможностей разобраться и понять что к чему минимум, слишком уж пауза коротка. Иное дело — зима. Наигрывай, ищи, экспериментируй, отбраковывай. С этой точки зрения приход Хуана Карлоса Карседо полностью понятен: раз уж за чемпионство не боремся, оставшиеся 12 туров посвятим знакомству тренера с игроками. Пусть испанец разберётся, с кем ему по пути, а на кого рассчитывать нет смысла.

«Сочи» располагается на дне турнирной таблицы с жалкими девятью очками в копилке. В четырёх турах перед паузой добыто одно очко, пропускали южане много и разнообразно. Здесь кадровых перестановок зимой случилось побольше, хотя увидеть в них намёк на перелом сезона сложно. Неудивительно, что гости идут у букмекеров явными фаворитами.

Другое дело, что в Сочи красно-белые традиционно страдают. Пять матчей — одна ничья и четыре поражения. А ведь южане за это время многое пережили, далеко не всегда находились среди лидеров. В общем, на таком фоне предпочтём победу «Сочи» с форой (+1) за 1.82. Москвичи более чем способны взять три очка. Но если это и случится, то без запаса прочности. В трудовую победу верится легко, в уверенную — нет. Работа Карседо только начинается.

Прогноз на матч «Ахмат» — ЦСКА

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА усилил состав, осталось только разобраться со всем этим хозяйством. Трансфер Баринова говорит не о желании добавить мощи центру поля, а о намерениях побороться за титул. Это заявление об амбициях: могли забрать полузащитника бесплатно летом, однако предпочли доплатить и получить его прямо сейчас. Явно не для того, чтобы тихо-мирно дрейфовать в районе третьего-четвёртого мест.

На зимнюю паузу ЦСКА мог уйти лидером, однако уступил в заключительном матче «Краснодару». На сборах красно-синие выиграли Зимний Кубок РПЛ, хотя там нужно сделать скидку на две победы в серии пенальти. В основное время играли строго вничью. Календарь не щадит: с ходу предстоит проверка «Ахматом», ещё и на выезде. Перестановок много, время на обретение баланса наверняка потребуется.

Грозненцы вышли из отпуска раньше всех в РПЛ. Ставят на физическую подготовку, продолжают усиливать состав. Добавим сюда фактор своего поля. Пожалуй, взять три очка ЦСКА будет сложно. Предпочтём заиграть ИТБ 1 гола «Ахмата» за 1.95. В родных стенах грозненцы забивали красно-синим в четырёх последних матчах РПЛ. С новым сочетанием в центре обороны не пропустить гостям вряд ли удастся.

Экспресс на матчи РПЛ 1 марта 2026 года

  • Ставка 1: «Сочи» победит «Спартак» с форой (+1) за 1.82.
  • Ставка 2: ИТБ 1 гола «Ахмата» в матче с ЦСКА за 1.95.

Общий коэффициент: 1.82 х 1.95 = 3.55.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android