«Родина» — «Шинник». Какая же весна без любимой Первой лиги?

2 марта состоится матч 22-го тура Первой лиги «Родина» — «Шинник». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч Первой лиги «Родина» — «Шинник» 2 марта 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Родины» предлагается с коэффициентом 1.72. Победа «Шинника» оценивается коэффициентом 5.35. Ничейный исход можно найти в линии за 3.33.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.32. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.23.

Прогноз на матч Первой лиги «Родина» — «Шинник»

Плей-офф Лиги чемпионов, Российская Премьер-Лига, Кубок России, ведущие европейские лиги — всё это просто замечательно. Но истинные любители футбола знают: по-настоящему весна приходит только после возвращения Первой лиги. Первый весенний тур растянулся на четыре дня, дав возможность вдоволь насладиться происходящим на полях Воронежа, Набережных Челнов, Нижнекамска, Красноярска и не только.

Завершать программу 22-го тура выпало «Родине» и «Шиннику». Представители разных половин турнирной таблицы с разными задачами. Хозяева всерьёз намерены заскочить в элитный дивизион. Сезон начался хуже не придумаешь: дебютной победы пришлось ждать аж до 7-го тура. К тому моменту конкуренты создали запас, подъём из подвала занял определённое время.

Сменили тренера, закатали рукава. Дело пошло. Достаточно сказать, что с того же 7-го тура москвичи потерпели лишь одно поражение. Ещё четырежды разошлись миром. Что любопытно, во всех случаях со счётом 0:0. Если бы не ничьи в двух заключительных матчах перед паузой, положение оказалось бы совсем хорошим.

А так — просто рабочее. Третье место, 36 очков. «Факел» ушёл далеко и вряд ли позволит себя догнать, а вот до идущего вторым «Урала» всего пять очков. С учётом смены тренера в Екатеринбурге шансы должны появиться. Какое-то время Василию Березуцкому потребуется, что повышает вероятность осечек на первых порах.

Для надежд на прямой выход в РПЛ необходимо брать максимум с середняками и аутсайдерами, особенно на своём поле. «Шинник» подходит по всем признакам. Ярославцы движутся по схожей траектории: одно очко в четырёх стартовых турах, планомерный прогресс. Работа тренерского штаба Артёма Булойчика видна и заслуживает уважения, хотя качество исполнителей, конечно, сравнительно невысокое, а скамейка крайне коротка.

На зимнюю паузу ушли на 11-й строчке. Восемь очков до зоны стыков (но туда Ярославль не метит), шесть — до зоны вылета (туда — тем более). «Шинник» мало пропускает, однако и созидание даётся с трудом. Где-то выручают стандарты, но, вообще, с голами туго. А уж на выезде — особенно. Всего пять забитых мячей в 10 гостевых матчах! На таком фоне не станем мудрить: «гости не забьют» идёт за 1.97, что нас полностью устраивает.

Ставка: «Шинник» не забьёт за 1.97.