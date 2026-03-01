ЦСКА — «Автомобилист». Обида Спронгу не поможет

2 марта в Москве ЦСКА примет «Автомобилист». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это первая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ ЦСКА — «Автомобилист» 2 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.79, в то время как победа «Автомобилиста» оценивается в 3.95. Ничья и овертайм идут за 4.45.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.82, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.06. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Автомобилист» (02.03.2026)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Чем дальше сезон, тем страшнее потенциальным соперникам ЦСКА. Игорь Никитин с первых дней после возвращения говорил, что работы предстоит много. Закатал рукава, взялся за дело. Результаты заставили себя ждать: получалось разве что в большинстве, пропускали непривычно много, никакой стабильности не было и близко. Долгое время барахтались на границе зоны плей-офф, а это по меркам красно-синих совсем неприлично.

Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается. А всё ж таки постепенно команда приобрела сначала никитинские контуры, затем — черты, и теперь — вполне себе сильные стороны. Даниэля Спронга вывели из состава и через некоторое время отправили в Екатеринбург за денежную компенсацию. Спенсеру Мартину помахали рукой — вратарь отправился помогать сливать остаток сезона «Рейнджерс», затеявшим пересборку.

Реализовывать лишнего стали хуже, зато победы пошли. Причём пошли на широкую ногу: не было ни гроша, да вдруг алтын. Дмитрий Гамзин обернулся стеной и подписал продление контракта, возродился Александр Самонов. А когда на последнем рубеже спокойно, полевым пожарить как-то не с руки. Чего нервничать-то, раз за спиной порядок? Вот и пропускают в час по чайной ложке.

Забивают армейцы, прямо скажем, тоже не половником. Однако очки набирают исправно. Этого хватило, чтобы строевым шагом промаршировать к границам топ-4: сначала обошли СКА, затем двух московских соседей — «Спартак» и «Динамо». А там и до группы лидеров рукой подать. Если продолжат в том же духе, без преимущества своего льда как минимум в первом раунде Кубка Гагарина не останутся.

«Автомобилист» проводит сезон ровнее: чуть ли не с первых дней располагается на четвёртой строчке на Востоке. За «Металлургом» не поспеть, «Авангард» с «Ак Барсом» также пободрее, зато затяжные кризисы удавалось обходить стороной. Гордиться особо нечем, результат рабочий. Остальное рассудит плей-офф.

Время от времени уральцы, конечно, вытаскивают кролика из шляпы. 8:1 с «Металлургом» не списать на удачу, плохой день вратаря соперников и прочие мудрые вещи в духе «залетело всё». Четыре-пять шайб так объяснить можно, но не восемь же в ворота лидера сводной таблицы КХЛ!

Другое дело, что подвиги «Автомобилист» обычно совершает на своём льду, а в гостях ведёт себя скромнее. Любопытно, что три предыдущие очные встречи подарили зрителям не менее шести шайб и пару серий буллитов. Однако сейчас времена изменились: плей-офф близко, а фокусы Спронга в ЦСКА знают лучше всех в КХЛ. Так что тотал меньше 5.5 гола за 1.82 смотрится здорово.

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.82.