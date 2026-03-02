КХЛ: «Спартак» — «Авангард» и Спронг против ЦСКА

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги подходит к концу. Ещё немного — и стартует плей-офф. Но сперва надо доиграть оставшиеся встречи и решить все вопросы. Сегодня, 2 марта, следим за играми «Спартак» — «Авангард» и ЦСКА — «Автомобилист».

Прогноз на матч «Спартак» — «Авангард»

«Спартак» в последнее время качает, поражений стало многовато. Дома всегда один соблазн — разогнать матч, включить скорость, играть широко и жить на эмоциях. Но против «Авангарда» такая дорога часто заканчивается одинаково: любая ошибка может стоит пропущенной шайбы и потери контроля. Борьба за хорошие места в плей-офф ещё продолжается, а потому очки нужны.

«Авангард» же выглядит более собранной и спокойной командой, ему проще пережить плохой отрезок. Кроме того, есть ещё один жирный плюс на сегодня — история вокруг лидера атаки. После попадания шайбы в лицо Потуральски избежал серьёзной травмы, а накануне уже решил исход матча, забив победный гол в овертайме «Металлургу».

Очные встречи тоже подсказывают, что здесь преимущество у омичей. В декабре команды устроили 7:5 в Омске, а год назад «Авангард» увозил из Москвы 5:1. То есть сценарии бывают разными, но общий смысл один — красно-белым будет больно. Тем более что они имеют на один день для отдыха и подготовки меньше.

Прогноз на матч ЦСКА — «Автомобилист»

Чем дальше сезон, тем страшнее потенциальным соперникам ЦСКА. Игорь Никитин с первых дней после возвращения говорил, что работы предстоит много. Закатал рукава, взялся за дело. Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается. А всё ж таки постепенно команда приобрела сначала никитинские контуры, затем — черты, а теперь — вполне себе сильные стороны.

Даниэля Спронга вывели из состава и через некоторое время отправили в Екатеринбург за денежную компенсацию. Реализовывать лишнего стали хуже, зато победы пошли. Причём пошли на широкую ногу: не было ни гроша, да вдруг алтын. Забивают, прямо скажем, не так много. Однако очки набирают исправно. Если продолжат в том же духе, без преимущества своего льда как минимум в первом раунде Кубка Гагарина не останутся.

«Автомобилист» проводит сезон ровнее: чуть ли не с первых дней располагается на четвёртой строчке Востока. За «Металлургом» не поспеть, «Авангард» с «Ак Барсом» также пободрее, зато затяжные кризисы удавалось обходить стороной. Другое дело, что подвиги «Автомобилист» обычно совершает на своём льду, а в гостях ведёт себя скромнее. Сейчас времена изменились: плей-офф близко, а фокусы Спронга в ЦСКА знают лучше всех в КХЛ. Так что тотал должен быть небольшой.

Экспресс на матчи КХЛ 2 марта 2026 года

Ставка 1: «Авангард» победит «Спартак» за 1.90.

Общий коэффициент: 1.90 х 1.82 = 3.45.