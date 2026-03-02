Матч недели. «Барселона» — «Атлетико»: вспомнить Париж и умереть

3 марта состоится ответный матч полуфинала Кубка Испании «Барселона» — «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что думают букмекеры о матче Кубка Испании

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.67, а победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 5.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.41.

Как дела у «Барселоны»

Гораздо хуже, чем месяц-полтора назад. Довольно серьёзная травма Педри обещала проблемы, осложнения и осечки, но не настолько же. За короткий период сине-гранатовые потерпели два поражения со счётом 1:2 в чемпионате Испании от далеко не самых сильных соперников — «Реала Сосьедад» и «Жироны». В результате лишились первого места в турнирной таблице.

Естественно, поводов для оправданий хватало: с басками жутко не везло с реализацией и отменёнными голами, с каталонцами ошибку в эпизоде с победным мячом признали официально. Стало ли от этого легче? Едва ли. В Ла Лиге ситуация резко ухудшилась, в Лиге чемпионов хватает мощнейших соперников. Казалось, хоть в Кубке Испании после быстрой самоликвидации «Реала» должно пройти без сучка и без задоринки. А оно вон как повернулось…

Как себя чувствует «Атлетико»

О, крайне бодро! С чемпионатом Испании всё давно понятно: шансы побороться за титул стали призрачными после провального дебюта, а спад в конце осени фактически закрыл вопрос. Финиш в топ-4, попадание в зону Лиги чемпионов — вот и вся любовь, не больше и не меньше. Ла Лига используется как полигон, те же 0:3 от «Райо Вальекано» при жутком качестве игры особо не удивляют. Время от времени с АТМД такое случается.

Считать подопечных Диего Симеоне полноценными претендентами на победу в Лиге чемпионов также несколько наивно. Получается, Кубок Испании ещё месяц-полтора назад стал ключевым турниром сезона. И пожалуйста: 4:0 на своём поле в первом матче полуфинала против «Барселоны». Ещё и с удалением Эрика Гарсии, который не поможет в ответной встрече. Задел массивный. Осталось только не вляпаться в историю.

Прогноз на матч Кубка Испании «Барселона» — «Атлетико» 3 марта 2026 года

Опыт легендарных спасений после 0:4 у сине-гранатовых имеется. Прошло почти девять лет с тех пор, как «Барселона» ответила на жуткое поражение в Париже. 8 марта 2017 года на своём поле пригвоздила «ПСЖ» со счётом 6:1. Не без спорных судейских решений, конечно, но это уже мало кого волнует. Более того — немногие вспомнят дальнейшую судьбу команды в Лиге чемпионов. А она ведь в следующем раунде вылетела от «Ювентуса», причём без шансов. Однако в историю попала похлеще некоторых чемпионов, согласитесь.

В дни вдохновения кажется, что ничего невозможного для подопечных Ханс-Дитера Флика нет. Впрочем, проблемы в обороне и проявившаяся в последние месяцы нестабильность никуда не делись. С одной стороны, забить на заказ не менее четырёх мячей команде Диего Симеоне крайне сложно. А скорее всего, потребуется больше, ведь «на ноль» «Барселона» играет редко.

С другой, если «Райо Вальекано» недавно отгрузил трёшку и попутно много чего не реализовал, то почему каталонцы не смогут? Всё упирается в быстрый гол: выбить почву из-под ног, поставить соперника под давление. Тогда, может, что-то и получится. Времени втягиваться и нащупывать не будет: открывать счёт нужно быстро, действовать — смело. Что увеличит шансы «Атлетико» поймать на встречных курсах и наказать за высокую линию обороны. Ставка на гол в первые 15 минут напрашивается. Коэффициент прекрасен — 2.60.

Ставка: гол в первые 15 минут за 2.60.