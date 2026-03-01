Талалаев отомстит «Зениту», проверка амбиций Карседо. Чего ждать от матчей Кубка России

Вслед за РПЛ с каникул возвращается и Кубок России. На него осталось 12 претендентов, 3-5 марта пройдут первые весенние матчи. И, судя по тому оттенку скандальности, который сопровождал игры чемпионата, во втором по статусу турнире тоже стоит ждать огня. Изучаем букмекерские расклады.

Кто с кем сыграет?

В розыгрыше Кубка осталось 12 команд. Четыре из них продолжают борьбу в Пути РПЛ, восемь — в Пути регионов. Пары на этой стадии выглядят следующим образом.

Путь РПЛ

ЦСКА — «Краснодар»

«Динамо» — «Спартак»

Путь регионов

«Балтика» — «Зенит»

«Крылья Советов» — «Оренбург»

«Ростов» — «Динамо» Мх

«Арсенал» — «Локомотив»

Давайте пройдём по порядку по всем парам.

ЦСКА — «Краснодар»

Матч, с одной стороны, очень принципиальный, мы же помним последние встречи этих команд. С другой, это всё-таки первая часть двухматчевого противостояния, да и проигравший не потеряет шансов на Кубок — просто опустится в Путь регионов.

И те и другие сражаются за чемпионство, поэтому здесь наверняка будет ротация. И этот факт делает фаворитом московский клуб. Всё-таки если смотреть на селекцию зимой, то армейцы качественно укрепили свою обойму, а вот «Краснодар», наоборот, отпустил ряд игроков, которым не хватало игровой практики. И в условиях Кубка этот факт может сказаться. Тем не менее букмекеры больше верят в «быков» по итогам противостояния. На их проход дальше можно поставить за 1.48, а на команду Фабио Челестини — за 2.65.

«Динамо» — «Спартак»

Ещё одна крайне интересная пара. Тут и дерби, и новые тренерские штабы. И те и другие («Спартак» всё же сохраняет теоретические шансы) практически потеряли возможность бороться за медали РПЛ, поэтому Кубок — отличный шанс спасти сезон. Так что большой ротации здесь ждать не стоит. По сборам спартаковцы показались более цельной командой, они как будто быстрее приняли идеи нового тренера. Но, может быть, трио Гусев — Шаронов — Жирков темнило и сейчас бело-голубые удивят? Посмотрим, а пока что на проход спартаковцев предлагают котировку 1.54, а на «Динамо» — 2.48.

«Балтика» — «Зенит»

Шутки кончились, переходим к Пути регионов. То есть к самым что ни на есть кубковым играм, на вылет. И первая же пара наверняка даст огня. После скандального матча в Санкт-Петербурге, где «Балтике» очень спорно не засчитали гол в концовке, команды перебираются в Калининград.

Конечно, и у тех и у других в приоритете РПЛ, а возможности для ротации у «Зенита» шире. Но представьте, как будет команда Андрея Талалаева жаждать взять реванш! Тем более при своих болельщиках, при полном стадионе. Трибуны будут гнать «Балтику» вперёд, да и сами футболисты постараются исправить несправедливость. К тому же мы видели, что калининградцы идеально готовы физически, здесь у них наверняка будет преимущество. Вывод — какими бы ни были коэффициенты, в этой паре ничего не ясно. Пока же на проход команды Сергея Семака дальше дают 1.53, а на балтийцев 2.50.

«Крылья Советов» — «Оренбург»

Здесь предсказывать что-то тоже очень сложно. Просто потому, что Кубок у команд сейчас явно не в приоритете. И тем и другим избежать бы вылета из РПЛ. В идеале — обойтись даже без стыковых матчей. И шансы на это есть и у самарцев, и у оренбуржцев. Вот и получается, что мы можем увидеть глубокую ротацию. С другой стороны, пошуметь в Кубке тоже приятно. Букмекеры здесь ставят почти равные шансы — 1.88 на 1.92. Мизерное преимущество у самарцев, вероятно, за счёт домашнего поля.

«Ростов» — «Динамо» Мх

Ростовчане — действующие финалисты Кубка, да и в плане турнирного положения в чемпионате чувствуют себя немного увереннее. К тому же ни для кого не секрет финансовые проблемы дончан. Так что можно поднять цену на активы, если далеко пройти в Кубке. Но махачкалинцы всегда отличались боевым духом, при Вадиме Евсееве этот аспект точно не исчезнет. Но всё же возможностей для ротации у «Динамо» поменьше, а РПЛ однозначно сейчас более важна. 1.49 на 2.65 в сторону «Ростова» предлагают букмекеры.

«Арсенал» — «Локомотив»

Пожалуй, самая предсказуемая пара. Туляки — единственный клуб Первой лиги, добравшийся до такой стадии. Конечно, их возможности сильно меньше. Прибавило бы шансов и настроя своё поле, но команды сыграют в Подмосковье из-за проблем с газоном в Туле. При этом команда Дмитрия Гунько ещё не потеряла надежд на попадание в стыковые матчи за выход в РПЛ, пусть они и не очень высоки.

«Локомотив», конечно, Кубок сейчас тоже не рассматривает как приоритетный турнир, но ситуация для команды Михаила Галактионова такова, что нужно побеждать. Даже если москвичи дадут отдохнуть лидерам, они всё равно явные фавориты. 1.19 на проход железнодорожников и 4.70 — на «Арсенал».

Кто выиграет Кубок России?

Аналитики выделяют три фаворита. 3.80 дают на «Зенит», пусть у петербуржцев и нет права на ошибку. Рядом «Спартак» (4.00) и «Краснодар» (4.50). Недалеко в букмекерских раскладах и ЦСКА (6.00) с «Динамо» (8.00).

Второй эшелон — это «Локомотив» (15.00) и «Балтика» (25.00). За 35.00 можно поставить на «Крылья Советов», а за 40.00 — на «Ростов». В 45.00 оценили шансы махачкалинского «Динамо».

Аутсайдерами считают «Оренбург» и «Арсенал». На эти команды предлагают коэффициент 150.00.