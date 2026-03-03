День кубков: ответка «Барселона» — «Атлетико» и дежавю у «Балтики» и «Зенита»

На следующей неделе стартует 1/8 финала Лиги чемпионов, а на этой можно посвятить всего себя кубковым противостояниям. Сегодня, 3 марта, следим за матчами: «Барселона» — «Атлетико» в Кубке Испании, «Балтика» — «Зенит» в Кубке России и «Комо» — «Интер» в Кубке Италии.

Прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико»

Первый матч неожиданно завершился со счётом 4:0 в пользу «Атлетико». Опыт легендарных спасений после 0:4 у «Барселоны», впрочем, имеется. Прошло почти девять лет с тех пор, как каталонцы ответили на жуткое поражение в Париже. 8 марта 2017 года на своём поле пригвоздили «ПСЖ» со счётом 6:1. Не без спорных судейских решений, конечно, но это уже мало кого волнует.

В дни вдохновения кажется, что ничего невозможного для подопечных Ханс-Дитера Флика нет. Впрочем, проблемы в обороне и проявившаяся в последние месяцы нестабильность никуда не делись. С одной стороны, забить на заказ не меньше четырёх мячей команде Диего Симеоне крайне сложно. А скорее всего, потребуется больше, ведь «на ноль» «Барселона» играет редко.

С другой – если «Райо Вальекано» недавно отгрузил «трёшку» мадридцам и попутно много чего не реализовал, то почему каталонцы не смогут? Всё упирается в быстрый гол: выбить почву из-под ног, поставить соперника под давление. Тогда, может, что-то и получится. Времени втягиваться и нащупывать не будет: открывать счёт нужно быстро, действовать — смело. Что увеличит шансы «Атлетико» поймать хозяев на встречных курсах и наказать за высокую линию обороны. Ставка на гол в первые 15 минут напрашивается. Коэффициент прекрасен — 2.60.

Прогноз на матч «Балтика» — «Зенит»

Жребий решил, что этим командам нужно чаще встречаться. И понеслась. Именно «Балтика» с «Зенитом» дали старт второй части сезона Российской Премьер-Лиги 27 февраля, остальные сыграли позже. Единственное — дело было в Санкт-Петербурге, 1:0 в пользу подопечных Сергея Семака. Теперь они же возобновят Кубок России. Ситуация повторяется: единственная игра 3 марта, другие команды выяснят отношения не раньше 4 марта.

Возникает разумный вопрос: насколько репрезентативна недавняя игра в РПЛ? Похоже, не очень. Групповой этап Кубка страны соперники проводили в лучшем случае полуторными составами, что вполне типично для представителей элитного дивизиона. Практически все делали так же. Калининградцы заняли третье место в квартете, успев до зимней паузы сойтись с «Торпедо» в плей-офф (2:0). Там тоже выставили состав, который хочется назвать вторым.

Потому ждём от «Балтики» ротацию, но не такую мощную. Во-первых, сезон только возобновился, а Андрей Талалаев был доволен состоянием футболистов после сборов. Во-вторых, играть предстоит в родных стенах. У «Зенита» ресурсов больше, да и вылетать из Кубка России как-то не с руки: в РПЛ гонка за чемпионство в разгаре, конкуренты сильны. В общем, ждём трудовую победу «Зенита». Скорее всего, позднюю: скамейка у сине-бело-голубых мощнее, ближе к концу матча разница между вошедшими в игру футболистов проявится. И подопечные Сергея Семака пусть с трудом, но всё же пройдут дальше.

Прогноз на матч «Комо» — «Интер»

«Комо» продолжает планомерное развитие при новых владельцах. В прошлом сезоне команда заявила о себе, в нынешнем – вовсю штурмует зону еврокубков. Шансы попасть как минимум в Лигу конференций хорошие, да и отставание от четвёртой строчки более чем посильное. Если привычные гранды не решат проблем в ближайшее время, можно попробовать заскочить в Лигу чемпионов. Кубок Италии особенно важен. Прекрасный шанс заполучить трофей, продемонстрировать серьёзность намерений.

Всё бы ничего, да только жеребьёвка вывела на максимальный уровень сложности. «Интер» может сколько угодно испытывать проблемы в Лиге чемпионов, однако на внутренней арене напоминает асфальтоукладчик. Знай себе закатывает в землю одного соперника за другим. Отрыв от преследователей стал угрожающим, скудетто видится вопросом времени. Важный момент: согласно регламенту полуфинальная стадия Кубка Италии состоит из двух матчей.

«Комо» в основном готовится в недельном цикле и вряд ли может жаловаться на усталость ключевых игроков, а вот «Интер» вполне способен провести ротацию. 28 февраля миланцы принимали «Дженоа», а уже 8 марта им предстоит сыграть в дерби. Разумеется, оно важнее, учитывая, что в Кубке страны будет ответка. Потому не ждём от гостей лучшего футбола и высокой активности, что наталкивает на мысли о скромной результативности. Ведь для хозяев на кону исторический финал — наверняка это тоже добавит сдержанности.

Экспресс на футбол 3 марта 2026 года

Ставка 1: гол в первые 15 минут в матче «Барселона» — «Атлетико» за 2.60.

гол в первые 15 минут в матче «Барселона» — «Атлетико» за 2.60. Ставка 2: «Зенит» победит «Балтику» за 2.26.

«Зенит» победит «Балтику» за 2.26. Ставка 3: обе забьют — нет в матче «Комо» — «Интер» за 2.22.

Общий коэффициент: 2.60 х 2.26 х 2.22 = 13.0.