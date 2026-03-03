Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Барселона — Атлетико: прогноз на матч 3 марта 2026 года, где смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, составы, прямой эфир

День кубков: ответка «Барселона» — «Атлетико» и дежавю у «Балтики» и «Зенита»
Алексей Серяков
Экспресс на футбол 3 марта 2026 года
Комментарии
Экспресс на матчи 3 марта 2026 года.

На следующей неделе стартует 1/8 финала Лиги чемпионов, а на этой можно посвятить всего себя кубковым противостояниям. Сегодня, 3 марта, следим за матчами: «Барселона» — «Атлетико» в Кубке Испании, «Балтика» — «Зенит» в Кубке России и «Комо» — «Интер» в Кубке Италии.

Прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико»

Кубок Испании . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч неожиданно завершился со счётом 4:0 в пользу «Атлетико». Опыт легендарных спасений после 0:4 у «Барселоны», впрочем, имеется. Прошло почти девять лет с тех пор, как каталонцы ответили на жуткое поражение в Париже. 8 марта 2017 года на своём поле пригвоздили «ПСЖ» со счётом 6:1. Не без спорных судейских решений, конечно, но это уже мало кого волнует.

В дни вдохновения кажется, что ничего невозможного для подопечных Ханс-Дитера Флика нет. Впрочем, проблемы в обороне и проявившаяся в последние месяцы нестабильность никуда не делись. С одной стороны, забить на заказ не меньше четырёх мячей команде Диего Симеоне крайне сложно. А скорее всего, потребуется больше, ведь «на ноль» «Барселона» играет редко.

Материалы по теме
Батраков, Хиль, Даку или кто-то ещё? Выбираем лучшего бомбардира РПЛ!
Рейтинг
Батраков, Хиль, Даку или кто-то ещё? Выбираем лучшего бомбардира РПЛ!

С другой – если «Райо Вальекано» недавно отгрузил «трёшку» мадридцам и попутно много чего не реализовал, то почему каталонцы не смогут? Всё упирается в быстрый гол: выбить почву из-под ног, поставить соперника под давление. Тогда, может, что-то и получится. Времени втягиваться и нащупывать не будет: открывать счёт нужно быстро, действовать — смело. Что увеличит шансы «Атлетико» поймать хозяев на встречных курсах и наказать за высокую линию обороны. Ставка на гол в первые 15 минут напрашивается. Коэффициент прекрасен — 2.60.

Прогноз на матч «Балтика» — «Зенит»

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Жребий решил, что этим командам нужно чаще встречаться. И понеслась. Именно «Балтика» с «Зенитом» дали старт второй части сезона Российской Премьер-Лиги 27 февраля, остальные сыграли позже. Единственное — дело было в Санкт-Петербурге, 1:0 в пользу подопечных Сергея Семака. Теперь они же возобновят Кубок России. Ситуация повторяется: единственная игра 3 марта, другие команды выяснят отношения не раньше 4 марта.

Возникает разумный вопрос: насколько репрезентативна недавняя игра в РПЛ? Похоже, не очень. Групповой этап Кубка страны соперники проводили в лучшем случае полуторными составами, что вполне типично для представителей элитного дивизиона. Практически все делали так же. Калининградцы заняли третье место в квартете, успев до зимней паузы сойтись с «Торпедо» в плей-офф (2:0). Там тоже выставили состав, который хочется назвать вторым.

Потому ждём от «Балтики» ротацию, но не такую мощную. Во-первых, сезон только возобновился, а Андрей Талалаев был доволен состоянием футболистов после сборов. Во-вторых, играть предстоит в родных стенах. У «Зенита» ресурсов больше, да и вылетать из Кубка России как-то не с руки: в РПЛ гонка за чемпионство в разгаре, конкуренты сильны. В общем, ждём трудовую победу «Зенита». Скорее всего, позднюю: скамейка у сине-бело-голубых мощнее, ближе к концу матча разница между вошедшими в игру футболистов проявится. И подопечные Сергея Семака пусть с трудом, но всё же пройдут дальше.

Прогноз на матч «Комо» — «Интер»

Кубок Италии . 1/2 финала. 1-й матч
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Комо
Комо
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Комо» продолжает планомерное развитие при новых владельцах. В прошлом сезоне команда заявила о себе, в нынешнем – вовсю штурмует зону еврокубков. Шансы попасть как минимум в Лигу конференций хорошие, да и отставание от четвёртой строчки более чем посильное. Если привычные гранды не решат проблем в ближайшее время, можно попробовать заскочить в Лигу чемпионов. Кубок Италии особенно важен. Прекрасный шанс заполучить трофей, продемонстрировать серьёзность намерений.

Всё бы ничего, да только жеребьёвка вывела на максимальный уровень сложности. «Интер» может сколько угодно испытывать проблемы в Лиге чемпионов, однако на внутренней арене напоминает асфальтоукладчик. Знай себе закатывает в землю одного соперника за другим. Отрыв от преследователей стал угрожающим, скудетто видится вопросом времени. Важный момент: согласно регламенту полуфинальная стадия Кубка Италии состоит из двух матчей.

Материалы по теме
Талалаев отомстит «Зениту», проверка амбиций Карседо. Чего ждать от матчей Кубка России
Талалаев отомстит «Зениту», проверка амбиций Карседо. Чего ждать от матчей Кубка России

«Комо» в основном готовится в недельном цикле и вряд ли может жаловаться на усталость ключевых игроков, а вот «Интер» вполне способен провести ротацию. 28 февраля миланцы принимали «Дженоа», а уже 8 марта им предстоит сыграть в дерби. Разумеется, оно важнее, учитывая, что в Кубке страны будет ответка. Потому не ждём от гостей лучшего футбола и высокой активности, что наталкивает на мысли о скромной результативности. Ведь для хозяев на кону исторический финал — наверняка это тоже добавит сдержанности.

Экспресс на футбол 3 марта 2026 года

  • Ставка 1: гол в первые 15 минут в матче «Барселона» — «Атлетико» за 2.60.
  • Ставка 2: «Зенит» победит «Балтику» за 2.26.
  • Ставка 3: обе забьют — нет в матче «Комо» — «Интер» за 2.22.

Общий коэффициент: 2.60 х 2.26 х 2.22 = 13.0.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android