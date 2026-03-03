«Астон Вилла» — «Челси». Ничья устроит всех

4 марта состоится матч 29-го тура чемпионата Англии по футболу «Астон Вилла» — «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Челси» 4 марта 2026 года

Букмекеры не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 2.70, победа «Челси» оценивается коэффициентом 2.45. Ничейный же исход можно найти в линии за 3.68.

При этом аналитики ждут матч с голами. Тотал меньше 2.5 мяча доступен приблизительно с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.54.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Челси»

У «Астон Виллы» ситуация почти идеальная с точки зрения мотивации. Команда идёт в четвёрке в АПЛ и цепляется за место в Лиге чемпионов. Однако любая серия без регулярных побед может моментально превратить весну в нервотрёпку. А поражение 0:2 в матче с «Вулверхэмптоном» как раз из таких, что очень злят. Бирмингемцы владели мячом, давили, а по факту потеряли очки.

При этом у Унаи Эмери есть и другая объективная головная боль — а именно из-за центра поля. Согласно сводкам перед игрой, у «Астон Виллы» среди недоступных фигурируют Макгинн, Тилеманс, Камара. Конечно, не всё пропало. Однако держать контроль 90 минут сложнее. Значит, возрастает роль рывков, стандартов и быстрых атак через фланги, а также снижается вариативность.

«Челси» же едет в Бирмингем с другим типом напряжения. Команда только что проиграла «Арсеналу» в дерби — 1:2. И снова получила по больному: стандарты и дисциплина. Педру Нету был удалён, а это не просто минус игрок на следующий матч — «синие» часто сами себе усложняют жизнь! Ещё свежа в памяти серия игр, когда очень часто футболисты получали красные карточки, и из-за этого не добирались очки.

Кроме того, кадровая картинка у гостей тоже не сахар. Помимо дисквалификаций, в списках отсутствующих фигурируют несколько футболистов оборонительной линии и флангов. И на таком фоне выезд к команде, которая дома умеет разгонять атаки и взвинчивать темп, почти неизбежно обеспечит моменты у обоих ворот.

Обеим командам нужно не просто не проиграть, а именно набрать очки. «Астон Вилла» на своём поле будет лезть вперёд, ей важно быстро вернуть уверенность после осечки с «Вулвз». «Челси» тоже не может спрятаться в ракушку: с шестого места можно отстать от зоны Лиги чемпионов. Да и почти в любых встречах лондонцы всё равно находят свои моменты за счёт скорости и стандартов.

Отсюда самый логичный выбор — ждать обмен голами. Однако слишком много факторов за ничейный исход. Высокая цена результата, проблемы гостей на стандартах и из-за дисциплины, одновременно неидеальная свежесть хозяев в центре. Плюс в последнее время результаты не впечатляют, а потому команды вполне могут согласиться на ничью.

Ставка: ничья в матче «Астон Вилла» — «Челси» за 3.68.