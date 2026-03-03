«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Кэррик оступится, но не сегодня

4 марта состоится матч 29-го тура чемпионата Англии по футболу «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле. Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» 4 марта 2026 года

Букмекеры не выделяют явного фаворита. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 2.55, в то время как победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 2.65. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

При этом аналитики ждут голы. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.52, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.44.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»

«Ньюкасл» подходит к матчу в таком настроении, когда срочно нужны очки и хоть немного спокойствия. На выходных «сороки» дома уступили «Эвертону» — 2:3, причём пропустили решающий мяч почти сразу после того, как сравняли счёт. И такие поражения обычно бьют по нервам. А вообще-то, с поражениями тяжело. Шутка ли: команда, которая вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграла пять из шести последних матчей в АПЛ.

Самая больная точка — кадровая. По данным превью, у хозяев вне игры Фабиан Шер, Тино Ливраменто, Бруно Гимарайнс, Эмиль Крафт и Льюис Майли. А потеря Гимарайнса — это потеря главного центра тяжести в середине поля. На официальном сайте АПЛ отмечают, что его отсутствие сильно меняет цифры и качество игры команды. А вернуться он должен лишь ближе к апрелю. Потеря…

У «Манчестер Юнайтед» — обратная история. Команда Майкла Кэррика сейчас берёт очки сериями и умеет выигрвать даже «плохие» матчи. Победа во встрече с «Кристал Пэлас» (2:1) подняла «красных дьяволов» на третье место в чемпионате Англии — 51 очко после 28 туров. Причём манкунианцы снова вытащили игру благодаря характеру и качеству лидеров — Фернандеша и Шешко. Последний забил в третьем матче подряд.

Да, у гостей есть потери. В списке травмированных значатся Патрик Доргу, Маттейс де Лигт, Мэйсон Маунт и Люк Шоу. Но важный момент в том, что при Кэррике структура «Манчестер Юнайтед» не разваливается от одной-двух перестановок. Команда всё равно держит свой темп и умеет прибавлять по ходу. Когда-то серия обязательно закончится, осечка случится, но, кажется, не сейчас.

«Ньюкасл» попытается сыграть от энергии трибун и навязать давление в первые 20-25 минут. Однако чем дальше, тем сильнее будет проявляться разница в цельности состава и настроении. У хозяев слишком много заплаток в ключевых зонах, а «Манчестер Юнайтед» сейчас на ходу и редко проваливает два тайма подряд.

Выбирать чистый исход тут не хочется, «Сент-Джеймс Парк» способен перевернуть любую логику. Но ставка, которая лучше всего совпадает с текущей формой и кадровым фоном — гости как минимум не проиграют. Х2 через тотал больше 1.5 мяча выглядит шикарно.

Ставка: «МЮ» не проиграет «Ньюкаслу» + тотал больше 1.5 мяча за 1.80.