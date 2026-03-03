Матч недели в Кубке России: ЦСКА и «Краснодар» поберегут силы

Команды сражаются за медали в РПЛ, а тут ещё и Кубок страны подоспел.

4 марта состоится первый матч полуфинала Кубка России Пути РПЛ ЦСКА — «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Что думают букмекеры о матче Кубка России

Букмекеры не видят явного фаворита. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.74, а победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 2.63. Ничейный исход можно найти в линии за 3.42.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Как дела у ЦСКА

Чертовски интересно! Трансферная кампания получилась не просто активной, а по-настоящему громкой. Пожалуй, самой громкой во всей РПЛ. Когда такое было в последний раз? Количеством переходов никого не увидишь. В конце концов, не так давно армейцы вдоволь затарились футболистами из Южной Америки, бо́льшая часть из них уже покинула клуб. Эка невидаль.

Но те же трансферы Дмитрия Баринова, Лусиано Гонду, Данилы Козлова и одного из символов «Спортинга» последних лет Матеуса Рейса — это заявление о намерениях. ЦСКА не намерен ошиваться на подступах к пьедесталу, а наконец-то чувствует в себе силы нацелиться на золото. Надо ковать железо, пока игра даётся, «Зенит» лихорадит, а «Краснодар» сократил обойму. Первый блин — в матче с «Ахматом» (0:1) — комом, но дальше должно пойти.

Как себя чувствует «Краснодар»

Никакого чемпионского похмелья конкуренты не дождались. «Быки» намерены защитить титул, демонстрируя привычный качественный футбол. Сильная средняя линия, один из лучших вратарей страны и великолепный Джон Кордоба — солидные аргументы. Правда, Кордоба на зимних сборах достаточно пропустил, так что рассчитывать на его лучшие кондиции не стоит.

В минувшие выходные команды возобновили сезон РПЛ. Делать хоть сколько-нибудь серьёзные выводы по одной официальной игре не стоит. К тому же «Краснодару» противостоял «Ростов», ставящий на атлетизм и упрощённый футбол с огромным количеством длинных передач. Рисунок игры с армейцами явно окажется иным.

Прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Краснодар» 4 марта 2026 года

Прямые конкуренты по борьбе за медали в РПЛ сойдутся в Кубке России. Звучит! Правда, формат турнира существенно понижает градус. Во-первых, на этой стадии участники Пути РПЛ проведут по два матча, так что основная задача на первый не создать себе проблем. Во-вторых, проигравший не покинет турнир, а отправится в Путь регионов. Невелика потеря.

Что это значит? Что в преддверии встреч с «Рубином» (это у «Краснодара») и московским «Динамо» (следующий соперник ЦСКА) вероятна довольно широкая ротация. Календарь плотный, о недельном цикле можно лишь мечтать, а получать мышечные травмы на самом старте второй части сезона — последнее дело. До объявления стартовых составов от ставок лучше воздержаться.

Единственное — стоит подумать о тотал меньше 2.5 гола за 1.92. Всё просто: до ярких 3:2 в первом круге РПЛ соперники выдавали «низ» на протяжении четырёх официальных матчей во всех турнирах. Что-то в духе 1:1 или 1:0 в пользу любой из команд тут кажется самым вероятным вариантом. Эта игра имеет значение, однако оставляет право на ошибку.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола в матче ЦСКА — «Краснодар» за 1.92.