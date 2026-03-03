«Лацио» — «Аталанта». Редкий шанс на трофей

4 марта в первом матче полуфинала Кубка Италии встретятся «Лацио» и «Аталанта». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Италии «Лацио» — «Аталанта» 4 марта 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение бергамаскам. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 2.22. Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 3.42. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Прогноз на матч Кубка Италии «Лацио» — «Аталанта»

Две крепкие команды с довольно богатой историей достижений в последние лет 10, ныне находящиеся в переходном периоде. У «Аталанты» положение гораздо приятнее: Джан Пьеро Гасперини подался в Рим, первые месяцы без привычного тренера обернулись кошмаром. Быстренько уволили Ивана Юрича, назначили Раффаэле Палладино — и радуются жизни.

Плей-офф Лиги чемпионов есть, в Серии А бергамаски догнали шестёрку беглецов и вовсю претендуют на попадание в еврокубки. В принципе, даже на топ-4 шансы неплохие. И вот ещё Кубок Италии, где добрались до полуфинала и получили приятную жеребьёвку. До трофея осталась всего пара шагов. А что? А вдруг?

У «Лацио» ситуация сложнее. Владелец снова чудит — это понятно. Гораздо больше напрягает то, что финансы поют романсы. Причём иногда фальцетом. Летом был трансферный бан, зимой — распродажа ключевых футболистов сразу после того, как главному тренеру Маурицио Сарри пообещали, что ключевые футболисты останутся. Замечательно для комедии, добротно для драмы, никуда не годится для серьёзных задач.

На таком фоне римляне умудряются уверенно идти в серединке чемпионата Италии, стоят неподалёку от зоны еврокубков. Однако главным турниром для них, естественно, становится Кубок Италии. Впереди две стадии — и одним махом можно замазать все коричневые тона, что в последнее время сопровождают гордый клуб.

«Лацио» успел высадить «Милан» в 1/8 финала (1:0), а в четвертьфинале по пенальти справился с «Болоньей» (1:1, 4:1 пен.). То есть сильным соперником с большими амбициями римлян не удивить, сетка более чем сложная. «Аталанта», впрочем, закусив «Дженоа» (4:0), и вовсе убрала с пути «Ювентус» (3:0). Как ни крути, команды стоят друг друга.

Формат полуфинала предусматривает две встречи, причём ответная состоится аж через полтора месяца. Тут надо бы напомнить итоги четырёх последних очных матчей — 1:1, 1:0, 0:0 и 0:2. Предпосылок для высокой результативности не видно и на этот раз, гол-другой кажутся потолком. Что ж, так тому и быть. Берём тотал меньше 2.5 мяча за крепкие 1.80.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Лацио» — «Аталанта» за 1.80.