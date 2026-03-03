Скидки
Реал Сосьедад — Атлетик Бильбао: прогноз и ставка на матч 4 марта 2026 года

«Реал Сосьедад» — «Атлетик». Вот зачем Захарян перебрался в Испанию
Алексей Серяков
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: прогноз на матч
Комментарии
Арсен не может закрепиться в составе, но приближается к первому трофею в карьере.

4 марта в ответном матче полуфинала Кубка Испании встретятся «Реал Сосьедад» и «Атлетик». Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Атлетик» 4 марта 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» предлагается с коэффициентом 2.20. Победа «Атлетика» оценивается коэффициентом 3.62. Ничейный исход можно найти в линии за 3.42.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

Прогноз на матч Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Атлетик»

Кубок Испании . 1/2 финала
04 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Шутки шутками, а ведь Арсен Захарян может выиграть первый трофей в карьере. Или как минимум повторить главное достижение. В «Динамо», напомним, были бронзовые медали чемпионата России и душераздирающее поражение от «Спартака» в финале Кубка страны. Пока зарубежная часть карьеры россиянина не тянет даже на скомканную: натуральный провал, собранный из бесконечных травм, восстановлений и эпизодических появлений на поле.

Впрочем, в Кубке Испании он как раз оставил след, появившись в четырёх стартовых раундах. Даже забил «Негрейре» (3:0) на самой ранней стадии! Увы, четвертьфинал и первую полуфинальную игру пропустил из-за очередного повреждения, а после возвращения в матче Ла Лиги с «Овьедо» стал объектом критики со стороны болельщиков.

Зато у клуба дела идут просто замечательно. Ещё несколько месяцев назад «Реал Сосьедад» находился в депрессивном состоянии: мало забивал, паршиво играл, бесконечно терял очки. Смена тренера и назначение Пеллегрино Матараццо вдохнули в басков жизнь. Речи о борьбе за выживание уже не идёт. Более того, до зоны еврокубков рукой подать.

Хотя какие тут еврокубки, когда до финала Кубка страны осталось 90 минут. А там, глядишь, удастся зацепиться. Тогда невероятно сложный и нервный сезон станет историческим, ведь трофей в Сан-Себастьяне в XXI веке видели ровно один — как раз Кубок Испании в сезоне-2019/2020. Половина задачи решена: в Бильбао выиграли со счётом 1:0, причём вполне себе по делу.

Коротко о главном: «Атлетик» в принципе выступает чуть хуже привычного, но основная масса очков собирается в родных стенах. На выезде побед мало, зато пропущенных мячей хватает. Добавим к этому убийственную статистику: предыдущая победа в Сан-Себастьяне случилась аж в марте 2017 года. Девять лет прошло. Девять неудачных попыток.

Вот и букмекеры в 10-ю не верят — на проход гостей дают коэффициент 5.20, это около 18%. Четыре из пяти предыдущих очных встреч выдались «низовыми». «Реал Сосьедад» умеет прессинговать и разрушать, тогда как «Атлетик» первым номером действует так себе. Скорее всего, хозяева отдадут территорию и постараются сделать всё, чтобы соперник захлебнулся собственным бессилием. Большого количества голов тут быть не должно. Берём тотал меньше 2.5 мяча.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола в матче «Реал Сосьедад» — «Атлетик» за 1.75.

Комментарии
