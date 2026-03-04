АПЛ: пока ещё непобедимый «Манчестер Юнайтед» и ставка на ничью

Чемпионат Англии — 2025/2026, конечно, давно перевалил за экватор, но всё самое интересное только начинается. Сегодня, 4 марта, следим за матчами «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» — «Челси». Трое из их участников претендуют на место в зоне Лиги чемпионов.

Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»

«Ньюкасл» подходит к матчу в таком настроении, когда срочно нужны очки и хоть немного спокойствия. На выходных «сороки» дома уступили «Эвертону» — 2:3, причём пропустили решающий мяч почти сразу после того, как сравняли счёт. И такие поражения обычно бьют по морали. А вообще-то, с поражениями тяжело. Шутка ли: команда, которая вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграла пять из шести последних матчей в АПЛ.

У «Манчестер Юнайтед» — обратная история. Команда Майкла Кэррика сейчас берёт очки сериями и умеет выигрывать даже «плохие» матчи. Победа во встрече с «Кристал Пэлас» (2:1) подняла «красных дьяволов» на третье место в чемпионате Англии — 51 очко после 28 туров. Причём манкунианцы снова вытащили игру благодаря характеру и качеству лидеров — Фернандеша и Шешко. Последний забил в третьем матче подряд.

«Ньюкасл» попытается сыграть от энергии трибун и навязать давление в первые 20-25 минут. Но «Манчестер Юнайтед» сейчас на ходу и редко проваливает два тайма подряд. «Сент-Джеймс Парк» способен перевернуть любую логику. Но ставка, которая лучше всего совпадает с текущей формой и кадровым фоном — гости как минимум не проиграют. Х2 через тотал больше 1.5 мяча выглядит шикарно.

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Челси»

У «Астон Виллы» ситуация почти идеальная с точки зрения мотивации. Команда идёт в четвёрке в АПЛ и цепляется за место в Лиге чемпионов. Однако любая серия без регулярных побед может моментально превратить весну в нервотрёпку. А поражение 0:2 в матче с «Вулверхэмптоном» как раз из таких, что очень злят. Бирмингемцы владели мячом, давили, а по факту потеряли очки.

«Челси» же едет в Бирмингем с другим типом напряжения. Команда только что проиграла «Арсеналу» в дерби — 1:2. И снова получила по больному: стандарты и дисциплина. Педру Нету был удалён, а это не просто минус игрок на следующий матч — «синие» часто сами себе усложняют жизнь! Ещё свежа в памяти серия игр, когда очень часто футболисты получали красные карточки, и из-за этого не добирались очки.

Обеим командам нужно не просто не проиграть, а именно набрать очки. «Астон Вилла» на своём поле будет лезть вперёд, ей важно быстро вернуть уверенность после осечки с «Вулвз». «Челси» тоже не может спрятаться в ракушку: с шестого места можно отстать от зоны Лиги чемпионов. В последнее время результаты не впечатляют, а потому команды вполне могут согласиться на ничью.

Экспресс на матчи АПЛ 4 марта 2026 года

Ставка 1: «МЮ» не проиграет «Ньюкаслу» + тотал больше 1.5 мяча за 1.80.

«МЮ» не проиграет «Ньюкаслу» + тотал больше 1.5 мяча за 1.80. Ставка 2: ничья в матче «Астон Вилла» — «Челси» за 3.68.

Общий коэффициент: 1.80 х 3.68 = 6.62.