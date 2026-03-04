День кубков: первый матч ЦСКА — «Краснодар» и другие

На этой недели Лиги чемпионов нет, но это не значит, что придётся скучать. Сегодня, 4 марта, например, много кубковых матчей на внутренних аренах. В Кубке России ЦСКА принимает «Краснодар», в Кубке Испании «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна встречается с «Атлетиком», а в Кубке Италии «Аталанта» едет в гости к «Лацио».

Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар»

Прямые конкуренты по борьбе за медали в РПЛ сойдутся в Кубке России. Звучит! Правда, формат турнира существенно понижает градус. Во-первых, на этой стадии участники Пути РПЛ проведут по два матча, так что основная задача на первый не создать себе проблем. Во-вторых, проигравший не покинет турнир, а отправится в Путь регионов. Невелика потеря. Что это значит?

Что в преддверии встреч с «Рубином» (это у «Краснодара») и московским «Динамо» (следующий соперник ЦСКА) вероятна довольно широкая ротация. Стоит подумать о тотал меньше 2.5 гола за 1.92. Всё просто: до ярких 3:2 в первом круге РПЛ соперники выдавали «низ» на протяжении четырёх официальных матчей во всех турнирах. Что-то в духе 1:1 или 1:0 в пользу любой из команд тут кажется самым вероятным вариантом. Эта игра имеет значение, однако оставляет право на ошибку.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Атлетик»

Шутки шутками, а ведь Арсен Захарян может выиграть первый трофей в карьере. В Кубке Испании он как раз оставил след, появившись в четырёх стартовых раундах. Даже забил «Негрейре» (3:0) на самой ранней стадии! После возвращения в матче Ла Лиги с «Овьедо» он стал объектом критики со стороны болельщиков, зато у клуба дела идут просто замечательно. После смены тренера пришли регулярные победы и голы.

«Атлетик» в принципе выступает чуть хуже привычного, но основная масса очков собирается в родных стенах. На выезде побед мало, зато пропущенных мячей хватает. Добавим к этому убийственную статистику: предыдущая победа в Сан-Себастьяне случилась аж в марте 2017 года. Четыре из пяти предыдущих очных встреч выдались «низовыми». «Реал Сосьедад» умеет прессинговать и разрушать, тогда как «Атлетик» первым номером действует так себе. Так что много голов тут быть не должно.

Прогноз на матч «Лацио» — «Аталанта»

Две крепкие команды с довольно богатой историей достижений в последние лет 10, ныне находящиеся в переходном периоде. У «Аталанты» положение гораздо приятнее: приход Палладино пока выглядит удачным. Плей-офф Лиги чемпионов есть, в Серии А бергамаски догнали шестёрку беглецов и вовсю претендуют на попадание в еврокубки. У «Лацио» ситуация сложнее: владелец чудит, а финансы поют романсы. Сарри приходится несладко.

Формат полуфинала предусматривает две встречи, причём ответная состоится аж через полтора месяца. Тут надо бы напомнить итоги четырёх последних очных матчей — 1:1, 1:0, 0:0 и 0:2. Предпосылок для высокой результативности не видно и на этот раз, гол-другой кажутся потолком. Что ж, так тому и быть. Берём тотал меньше 2.5 мяча за крепкие 1.80.

Экспресс на футбол 4 марта 2026 года

Ставка 1: тотал меньше 2.5 гола в матче ЦСКА — «Краснодар» за 1.92.

тотал меньше 2.5 гола в матче ЦСКА — «Краснодар» за 1.92. Ставка 2: тотал меньше 2.5 гола в матче «Реал Сосьедад» — «Атлетик» за 1.75.

тотал меньше 2.5 гола в матче «Реал Сосьедад» — «Атлетик» за 1.75. Ставка 3: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Лацио» — «Аталанта» за 1.80.

Общий коэффициент: 1.92 х 1.75 х 1.80 = 6.04.