«Динамо» Минск — СКА. После 7:0 кто угодно поверит в себя

5 марта в Минске «Динамо» примет петербургский СКА. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Динамо» Минск — СКА 5 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу минского «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 1.75, в то время как победа СКА оценивается в 4.05. Ничья и овертайм идут за 4.30.

Вместе с тем аналитики склоняются к умеренной результативности: тотал больше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.95, а тотал меньше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.85.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — СКА (05.03.2026)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 марта 2026, четверг. 19:30 МСК Динамо Мн Минск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Регулярка выходит на финишную прямую, официальный календарь КХЛ закроется 20 марта 2026 года. Значит, времени у команд что-то исправить потом уже нет, нужно добирать очки. В подобных этому матчах обычно побеждает не тот, кто ярче, а тот, кто дольше держит структуру и реже дарит сопернику простые моменты. Привет плей-офф!

Минск подходит к игре в куда более комфортном турнирном положении. Больше 80 очков в запасе и серьёзная разница заброшенных и пропущенных шайб — это профиль команды, которая выигрывает чаще, терпит реже. Но комфорт — штука обманчивая. В нынешнем сезоне соперники встречались четырежды, и трижды минский клуб терял очки, хотя шёл куда бодрее по сезону.

Важно и то, что у «Динамо» в этом сезоне порядок по качеству созидания. Среди лучших бомбардиров и снайперов светятся Сэм Энаc и Виталий Пинчук. Атака не держится на одном случайном всплеске. Для такого соперника, как СКА, это может быть неприятно.

Тем более что СКА живёт более «тонкими» матчами. В нынешнем сезоне борьбы, где многое решают детали и концовки, значительно больше. В гостях против топ-команды такой стиль рискованный: стоит один раз проиграть смену в своей зоне — и начинаешь догонять, а не диктовать.

«Динамо» выглядит сильнее по сезону и по качеству атаки плюс играет дома. И всё-таки возвращаемся к личным встречам. Они показали, что интрига есть. Мы бы даже рискнули и подумали над вариантом Ф2 (+1). Дело ещё и в том, что перед встречей со СКА белорусский клуб принимал лидера КХЛ и отдыхал на сутки меньше. А петербуржцы приезжают в Минск после воодушевляющих 7:0 с «Барысом».

Ставка: СКА победит «Динамо» с форой (+1) за 1.77.