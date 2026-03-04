«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас». Лига чемпионов важнее

5 марта состоится матч 29-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» 5 марта 2026 года

Букмекеры не выделяют тут явного фаворита, но небольшой перевес отдают хозяевам. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» предлагается с коэффициентом 2.44, а победа «Кристал Пэлас» оценивается коэффициентом 3.21. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

При этом аналитики ждут результативный матч. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»

У «Тоттенхэма» сейчас очень непростой сезон (который уже по счёту?). 16-е место в АПЛ, 29 очков всего и четыре очка отрыва от зоны вылета. Есть ощущение, что команда живёт на грани. Понятно, что кадровая ситуация очень сильно влияет, но сезон действительно непростой. Шутка ли: в 2026 году «шпоры» всё ещё ищут первую победу в чемпионате Англии. 10 туров — шесть поражений.

На этом фоне матч с «Кристал Пэлас» — важнейший для Игора Тудора. Дело в том, что новый тренер уже потерпел два поражения подряд после назначения. Дома надо брать очки обязательно, потому что впереди «Ливерпуль» и прямой конкурент в борьбе за выживание «Ноттингем Форест». Хотя самое интересное здесь то, что «Тоттенхэм» продолжает выступления в Лиге чемпионов.

10 марта у лондонской команды выезд к мадридскому «Атлетико» в 1/8 финала. И главная проблема в том, что спасаться приходится с урезанным набором инструментов. В лазарете числятся Мэддисон, Кудус, Бентанкур, Бергвалль, Кулушевски, Удоджи и ещё несколько игроков, а Ромеро вообще дисквалифицирован. И тут даже не знаешь каким фронтом жертвовать — АПЛ или ЛЧ.

«Кристал Пэлас» в сравнении выглядит спокойнее: 14-е место и 35 очков. Радоваться нечему, однако и паники никакой. При этом клуб по-прежнему пылит в еврокубках, а потому сам наверняка будет думать о первом матче с АЕКом из Ларнаки в Лиге конференций. Тем более что он тоже не в оптимальном составе. В списке травмированных Матета и Нкетиа, а также Дукуре и Лерма — вылетает часть мощности впереди и в середине.

Вероятно, «Тоттенхэм» будет играть первым номером и давить хотя бы волнами, потому что ничья дома в нынешнем-то положении воспринимается как провал. А «Кристал Пэлас» постарается сделать матч липким, вязким — посадить темп, дождаться ошибок и ловить хозяев на переходах. На таком фоне ждать много голов совсем нелогично.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» за 2.06.