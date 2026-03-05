КХЛ: русский хоккей в Китае и СКА после 7:0 с «Барысом»

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги подходит к концу. Сегодня, 5 марта, следим за матчами «Динамо» Минск — СКА и «Шанхайские Драконы» — «Сибирь».

Прогноз на матч «Динамо» Минск — СКА

Минск подходит к игре в куда более комфортном турнирном состоянии. Более 80 очков в запасе и серьёзная разница заброшенных и пропущенных шайб — это профиль команды, которая выигрывает чаще, терпит реже. Но комфорт — штука обманчивая. В нынешнем сезоне соперники встречались четырежды, и трижды минский клуб терял очки, хотя шёл куда бодрее по сезону.

СКА живёт более «тонкими» матчами. В нынешнем сезоне борьбы, где многое решают детали и концовки, значительно больше, нежели разгромов и проходных встреч. В гостях против команды с такой разницей шайб подобный стиль рискованный: стоит один раз проиграть смену в своей зоне — и начинаешь догонять, а не диктовать.

«Динамо» выглядит сильнее по сезону и по качеству атаки, а также играет дома. И всё-таки возвращаемся к личным встречам. Они показали, что интрига есть. Мы бы даже рискнули и подумали над вариантом Ф2 (+1). Дело ещё и в том, что перед встречей со СКА белорусский клуб принимал лидера КХЛ и отдыхал на сутки меньше. А петербуржцы приезжают в Минск после воодушевляющих 7:0 с «Барысом».

Прогноз на матч «Шанхайские Драконы» — «Сибирь»

Начнём с главного — это не рядовой домашний матч для «драконов». В сезоне-2025/2026 их домашняя площадка вообще-то была перенесена в Санкт-Петербург, но тут — выездной спецвыпуск КХЛ World Games и возвращение в Китай. Матч с «Сибирью» пройдёт в Шанхае. Для обеих команд это история о логистике, адаптацим и настрое: эмоций будет много, а вот хорошего хоккея не факт.

«Шанхайские Драконы» подходят к матчу не в лучшем состоянии. Сезон начали крайне бодро, обозначили невероятную конкуренцию грандам. Однако затем сдулись, вылетели из зоны плей-офф, а потом и вовсе выпали из борьбы. У «Сибири» положение чуть лучше: команда идёт в зоне плей-офф. Но нервов не меньше. К мини-турне в Китай походит на серии из четырёх поражений.

«Драконы» пропускают слишком много на дистанции этого сезона. Вероятно, игра-витрина вынудит их играть менее рискованно. «Сибирь» тоже далека от идеальной обороны, но по общему качеству структуры выглядит целостнее. Да и к тому же ей есть чего терять. На таком фоне тотал меньше 5.5 шайбы выглядит перспективно.

Экспресс на матчи КХЛ 5 марта 2026 года

Ставка 1: СКА победит минское «Динамо» с форой (+1) за 1.77.

Ставка 2: тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Шанхайские Драконы» — «Сибирь» за 1.71.

Общий коэффициент: 1.77 х 1.71 = 3.02.