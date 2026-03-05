«Наполи» — «Торино». Уж без Лиги чемпионов Конте не останется

Неаполитанцы вылетели из Кубка Италии и выбыли из борьбы за скудетто. Выпасть из топ-4 будет провалом.

6 марта в матче 28-го тура Серии А встретятся «Наполи» и «Торино». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Наполи» — «Торино» 6 марта 2026 года

Букмекеры ожидаемо склоняются к победе хозяев. Поставить на «Наполи» можно с коэффициентом 1.47, в то время как ничья идёт за 4.55, а успех «Торино» оценивается в 8.55.

При этом линия склоняется к «низовому» футболу. За тотал меньше 2.5 мяча дают 1.81, а за тотал больше 2.5 мяча — 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Торино»

«Наполи» подходит к 28-му туру в статусе команды, которой недостаточно просто не проиграть. Третье место и 53 очка после 27 матчей — здесь далеко от спокойного ожидания финиша. Борьба за скудетто уже не светит, а остаться в зоне Лиги чемпионов, держать темп лидеров и не подпускать конкурентов сзади — вот главная задача.

У Антонио Конте команда узнаваемая: прагматизм, контроль рисков, структура. Но календарь и кадровая ситуация ставят палки в колёса. В этом сезоне «Наполи» уже не раз приходилось собирать, что есть, и выжимать результат. Внушительный список потерь и теперь отмечен перед встречей. И если часть лидеров действительно не будет готова, карусели из моментов ждать не стоит.

«Торино» же приезжает в Неаполь с задачей попроще по формулировке и сложнее по исполнению. Ему надо цепляться. 30 очков после 27 туров — это не так уж и много, учитывая, что отрыв от зоны вылета составляет всего шесть очков. Совсем недавно клуб перезагрузил тренерский штаб — руководство официально доверилось Роберто Д’Аверсе. Стабильности с ходу здесь не будет.

Отсюда и сценарий матча. «Наполи» станет давить позиционно, но аккуратно. Конте не любит размены, особенно когда есть кадровые ограничения и серьёзные турнирные задачи. «Торино» логично упрётся, будет искать редкие выходы и стандарты. Время — вот главный союзник гостей в такой конструкции.

Любопытно, что в очных встречах команды давно не превращают игру в фестиваль голов. В последних матчах регулярно проходили «низовые» сюжеты, а в первом круге нынешнего сезона «Торино» вообще выиграл лишь со счётом 1:0. Так что даже в статусе явного фаворита у «Наполи» здесь не такое уж большое преимущество.

Мы бы рассмотрели обычный тотал меньше 2.5 мяча. Букмекеры дают за него коэффициент в районе 1.75-1.80. Вполне рабочие числа. Вариант посмелее — 1Х через тотал меньше 2.5 мяча. «Торино» уже не один год не может выиграть в Неаполе. Не видно предпосылок к завершению этой серии.

Ставка: «Наполи» не проиграет «Торино» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.