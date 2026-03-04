«Арсенал» Тула — «Локомотив». За себя и за болельщиков

5 марта состоится матч четвертьфинала Пути регионов Кубка России «Арсенал» — «Локомотив». Игра пройдёт на нейтральном поле в Химках. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка России «Арсенал» — «Локомотив» 5 марта 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.34. Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 9.40. Ничейный исход можно найти в линии за 5.40.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.

Прогноз на матч Кубка России «Арсенал» Тула — «Локомотив»

Минувшим летом команды проводили контрольный матч, тогда «Локомотив» победил со счётом 3:2. В официальных встречах пути не пересекались 4,5 года, ведь туляки с тех пор бороздят просторы Первой лиги. Причём без особых успехов. Тренеры меняются, игроки — тоже. Воз и ныне там. Более того, в последние годы финансовых возможностей стало меньше.

Естественно, снижение ресурсов приводит к снижению результатов. Вот и сейчас «Арсенал» располагается в середине турнирной таблицы, идя даже ниже графика «полтора очка за игру». Формально до зоны стыков рукой подать, особенно с учётом проблем целого ряда вышестоящих клубов с требованиями РФС к стадионам. На деле же вырисовывается ещё один год без серьёзных амбиций.

На таком фоне Кубок России — чуть ли не главное событие сезона. Шанс напомнить о себе большому футболу, засветиться на фоне представителей элитного дивизиона. Скажем прямо — пока в Туле используют эту возможность на максимум. Успели пройти четыре раунда Пути регионов, хотя три последних соперника представляли угрозу. Шаг за шагом уровень сопротивления возрастал.

Для начала поймали и оседлали «Волну» (3:0), следом подрезали крылья «Соколу» (1:0), после чего притушили рвущийся в РПЛ «Факел» (3:2) и огранили казанский «Рубин» (0:0, 3:2 пен.). Настал черёд московского «Локомотива», который активно сражается за медали и даже мечтает о кое-чём большем. Букмекеры не оставляют последнему представителю Первой лиги в турнире шансов, что вызывает сомнения.

Во-первых, разность мотиваций. Для «Арсенала» Кубок страны — главный турнир сезона, для «Локомотива» — шанс предоставить практику ближайшему резерву. В РПЛ дела складываются хорошо, а уже 9 марта предстоит принимать «Ахмат». Ждём ротацию. Во-вторых, играть предстоит на нейтральной территории, что только добавит тулякам злости. Для болельщиков визит одного из лидеров РПЛ стал бы большим событием, однако комиссия РФС осталась недовольна состоянием газона.

Наконец, «Локомотив» великолепен на свободном пространстве, лучше всех в стране проводит быстрые атаки. А здесь явно придётся действовать первым номером, что намекает на проблемы. С позиционным нападением их больше. Проверим ИТМ 2 голов «Локомотива» за 2.15.

Ставка: ИТМ 2 голов «Локомотива» за 2.15.