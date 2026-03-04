Скидки
Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак 5 марта 2026 года

Матч недели! «Динамо» Москва — «Спартак»: притча о желаниях и возможностях
Алексей Серяков
«Динамо» Москва — «Спартак»: прогноз на матч
Кубок России — последний шанс для команд спасти сезон. Смогут ли?

5 марта состоится первый матч полуфинала Кубка России Пути РПЛ «Динамо» — «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Что думают букмекеры о матче Кубка России

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.43, а победа «Спартака» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.

Как дела у московского «Динамо»

Нервно, очень нервно. Увольнение Марцела Лички оказалось началом падения: у Валерия Карпина ничего не вышло, Ролан Гусев начал второй заход весьма посредственно, но всё же получил шанс проявить себя до конца сезона. Переходный период во всей красе: тренер с явными признаками временного, минимальная активность в зимнее трансферное окно.

Оно и понятно: приобретать новичков зимой дороже и сложнее, а шансов добиться хоть чего-то значимого в РПЛ не осталось. Слишком многое упущено летом и осенью. Кубок России — единственный вариант спасти сезон и сделать вид, что так всё и было задумано. До финала бело-голубые не так давно добирались, теперь нужно сделать шаг вперёд. Иначе перестановки наверняка продолжатся.

Как себя чувствует «Спартак»

Расклад примерно тот же, хотя на пару тонов посветлее. Во-первых, в турнирной таблице чемпионата России красно-белые находятся чуть выше. При доле фантазии можно представить сценарий, при котором они поборются, например, за третье место. Тоже не предел мечтаний, но в связи с отсутствием альтернатив приходится довольствоваться тем, что имеется.

Во-вторых, новый тренер по старой спартаковской традиции на первых порах многих впечатлил. Отзывы хорошие, все рады и довольны, тренировки очень интересные, настроение боевое. Ну, вы знаете. Пассивность на трансферном рынке проблемой не стала: нужно разобраться с нынешними ресурсами и понять, кто нужен Хуану Карлосу Карседо. Если испанец проявит себя, летом клуб наверняка окажется гораздо активнее. А пока — проверка в боевых условиях.

Прогноз на матч Кубка России «Динамо» Москва — «Спартак» 5 марта 2026 года

Большинство клубов РПЛ относится к Кубку России с лёгким снисхождением. Тем более с учётом формата: по два матча в каждом раунде плей-офф Пути РПЛ, проигравший всего лишь отправляется в нижнюю часть сетки. Для «Динамо» и «Спартака» этот турнир — главный. Со всеми вытекающими. Отправляться в Путь регионов они едва ли захотят: там остаются «Зенит» и «Локомотив».

Оценить состояние команд по одной официальной весенней игре — задача со звёздочкой. Коротко заметим, что скамейка у «Спартака» глубже, конфетно-букетный период с новым тренером только начался, а индивидуального мастерства в группе атаки явно больше. Пожалуй, вполне достаточно, чтобы сыграть против линии. На победу красно-белых с нулевой форой выставлен крепкий коэффициент 2.17. В случае ничьей произойдёт возврат.

Ставка: «Спартак» победит с нулевой форой за 2.17.

