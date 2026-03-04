«Лион» — «Ланс». Куй железо, пока «ПСЖ» отошёл

5 марта в матче четвертьфинала Кубка Франции встретятся «Лион» и «Ланс». Игра пройдёт на стадионе «Групама» в Лионе. Стартовый свисток запланирован на 23:10 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Франции «Лион» — «Ланс» 5 марта 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Лиона» предлагается с коэффициентом 2.26. Победа «Ланса» оценивается коэффициентом 3.22. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.

Прогноз на матч Кубка Франции «Лион» — «Ланс»

С Кубком Франции ситуация крайне интересная. С одной стороны, обе команды великолепно чувствуют себя в национальном первенстве. «Лион» к исходу зимы выдал удивительную победную серию, благодаря которой закрепился на третьем месте в турнирной таблице. Запас от пятой строчки не такой большой, но путёвка в Лигу чемпионов близка.

С учётом жутких проблем, одолевавших клуб на старте сезона, это просто замечательно. Ведь в какой-то момент прошлым летом всерьёз угрожало понижение в классе из-за сложной финансовой ситуации. Сейчас бы не расслабляться: ковать железо, пока горячо, добыть ещё несколько побед и снять все вопросы.

У «Ланса» ситуация ещё круче. Стали главным открытием пяти ведущих европейских лиг, долгое время лидировали в чемпионате Франции. До сих пор единственные оказывают давление на «ПСЖ», участвуя в гонке за золото. Возможность сотворить историю совсем рядом, ведь парижане не выглядят непогрешимой машиной и дают шансы. Ну какой тут Кубок Франции, правда?

Всё меняет один нюанс. «ПСЖ» покинул турнир, проиграв скромному «Парижу». А это создаёт реальный шанс забрать трофей для простых смертных, без десятков миллионов евро за пазухой. Между прочим, во Франции подобное происходит редко. К тому же до титула осталось три матча — четвертьфинал, полуфинал и финал. Как тут устоять?

Потому предполагаем, что составы в худшем случае окажутся полуторными. Хозяева на одной из предыдущих стадий успели высадить «Лилль», обойдясь без чрезмерных шансов для резервистов. Чем ближе решающая стадия, тем реже обычно вспоминают про дублёров. Так что играть тут будут в футбол, а не в поддавки.

Вообще-то на своём поле «Лион» хорош, однако на «Ланс» чары не действуют. Вспомним две предыдущие очные встречи на «Групаме» — 1:2 и 0:3. Ещё сильнее напрягает другое: хозяева не могут забить больше одного мяча «Лансу» вот уже четыре матча кряду. Пожалуй, ИТМ 1.5 гола «Лиона» за 1.82 на таком фоне смотрится логично. Нас полностью устроят 1:0 или 1:1 по итогам основного времени.

Ставка: ИТМ 1.5 гола «Лиона» за 1.82.