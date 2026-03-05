«Бавария» — «Боруссия» М. Внезапные проблемы будущего чемпиона

6 марта состоится матч 25-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Боруссия» Мёнхенгладбах. Игра пройдёт в Мюнхене. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» М 6 марта 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.11. Победа «Боруссии» оценивается коэффициентом 21.0. Ничейный исход можно найти в линии за 12.5.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.23. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Прогноз на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Боруссия» Мёнхенгладбах

У «Баварии» в последнее время меню состоит сплошь из «Боруссий». Мюнхенцы замечательно выступили на общем этапе Лиги чемпионов, в результате чего избежали стыкового раунда и разгрузили календарь в феврале. А в Кубке Германии разобрались с «РБ Лейпциг», но полуфинал будет ещё нескоро. В результате получаем редчайший для топ-клуба расклад.

Подопечные Венсана Компани аж с 14 февраля готовились в недельном цикле! Обычно даже один такой отрезок без быстрого вылета из национального кубка случается крайне редко, а тут команда получила возможность перевести дух, зализать раны и хорошенько потренироваться. После чего с новыми силами вступить в заключительную фазу сезона.

После пары осечек в национальном первенстве шутки закончились. 5:1 с «Хоффенхаймом», 2:0 с «Лейпцигом» в Кубке Германии, 3:0 с «Вердером». Мечты о возрождении чемпионской интриги снова утихли. Неделю назад рекордмайстер гостил в Дортмунде, теперь настал черед другой «Боруссии». Той, что из Мёнхенгладбаха.

Не так давно клуб был завсегдатаем еврокубков, однако нынче влачит печальное существование. Сезон проходит словно на американских горках: жуткий старт с первой победой лишь в девятом туре Бундеслиги, затем отрезок с 13 очками из 15 возможных. И новый спад — с середины декабря гладбахцы выиграли всего два раза.

В результате подопечные Херардо Сеоане сражаются за выживание, о чём несколько лет назад даже в страшном сне подумать не могли. Обычно в такой ситуации выходить на «Баварию» врагу не пожелаешь. Тем более на выезде. И без того тяжко, а тут ещё и вечный чемпион страны отгрузит полную авоську. После такого недолго и психологически сломаться.

Однако «Боруссия» традиционно хорошо играет с мюнхенцами. Не так давно был даже отрезок из пяти матчей без поражений! Небывалые вещи по немецким меркам. В восьми предыдущих очных встречах лишь однажды «Бавария» оформила разгром — 3:0 в первом круге с удалением на 19-й минуте и нереализованным пенальти. То есть даже там разница должна была оказаться не такой внушительной. Доверимся истории противостояния, взяв победу аутсайдера с форой (+2.5) за 2.02.

Ставка: победа «Боруссии» М с форой (+2.5) за 2.02.