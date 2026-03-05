Матч недели в Лиге 1: «ПСЖ» и «Монако» повторят на бис

6 марта состоится матч 25-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Что думают букмекеры о матче чемпионата Франции

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.28, а победа «Монако» оценивается коэффициентом 9.70. Ничейный исход можно найти в линии за 6.80.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.28. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

Как дела у «ПСЖ»

В Лиге чемпионов пришлось преодолевать стыковой раунд, что после долгого прошлого сезона и невероятно короткой летней паузы вряд ли радует. Второй год подряд плей-офф начался с французского клуба — на этот раз с «Монако». Монегаски дали бой, однако разница в классе сказалась. Чуда не произошло.

На внутренней арене дела у парижан хуже обычного. Суперкубок Франции забрали, после чего вылетели из Кубка в первой же игре. А в Лиге 1 интрига сохраняется: удивительный «Ланс» хоть и колоссально уступает по возможностям, но сидит у гегемона на колесе и сдаваться не желает. Значит, расслабляться и допускать осечки нельзя.

Как себя чувствует «Монако»

Общий этап Лиги чемпионов монегаски провели откровенно так себе, зато в первой встрече стыкового раунда с «ПСЖ» порадовали. Кто знает, как бы всё повернулось без удаления Александра Головина. В остальном сезон получается если не провальным, то как минимум слабым. В Кубке Франции вылетели в 1/8 финала, уступив «Страсбургу» (1:3), в Лиге 1 барахтаются в середине таблицы.

Единственный повод для радости — кризис определённо позади. Шесть туров без поражений в чемпионате Франции, пропускают не так много, а иногда даже выдают концерты в чужой штрафной: как при 4:0 с «Ренном» или при 3:1 с «Нантом». До зоны Лиги чемпионов не так уж и далеко. Правда, в такой ситуации ехать в гости к гегемону совсем не хочется. Но надо.

Прогноз на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монако» 6 марта 2026 года

Соперники наверняка успели друг другу надоесть. Только-только провели две встречи за неделю в стыковом раунде Лиги чемпионов, а теперь ещё и в Лиге 1 отношения выяснять. Радует одно — этот матч точно окажется заключительным в нынешнем сезоне. Разумеется, имя фаворита вопросов не вызывает, что видно в том числе и по котировкам. В монегасков букмекеры совсем не верят.

Ладно бы у «ПСЖ» был задел в турнирной таблице, и парижане могли взять паузу, но тут иной случай. Три очка фавориту необходимы, ведь «Ланс» отставать не желает. В то же время ожидать выноса в одну калитку не стоит, хозяева наверняка держат в уме Лигу чемпионов. Вырисовывается не самый результативный матч, в котором парижане возьмут три очка. Тотал меньше 4 голов за 1.74 и П1 + ТМ 4.5 мяча за 2.10 — рабочие варианты.

Ставка: тотал меньше 4 голов за 1.74.