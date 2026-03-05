Кубок России: топ-матч «Динамо» Москва — «Спартак» и привет из Первой лиги

Российская Премьер-Лига вернулась из зимнего отпуска, а за ней следом подтянулся и Кубок России. Сегодня, 5 марта, следим за матчами «Динамо» Москва — «Спартак» и «Арсенал» Тула — «Локомотив».

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Спартак»

Дела у «Динамо» идут нервно, очень нервно. Увольнение Марцела Лички оказалось началом падения: у Валерия Карпина ничего не вышло, Ролан Гусев начал второй заход весьма посредственно. У «Спартака» расклад примерно тот же, хотя на пару тонов посветлее. Во-первых, в турнирной таблице чемпионата России красно-белые находятся чуть выше. Во-вторых, новый тренер по старой спартаковской традиции на первых порах многих впечатлил.

Большинство клубов РПЛ относятся к Кубку России с лёгким снисхождением. Тем более с учётом формата: по два матча в каждом раунде плей-офф Пути РПЛ, проигравший отправляется в нижнюю часть сетки. Для «Динамо» и «Спартака» этот турнир — главный. Со всеми вытекающими. Отправляться в Путь регионов они едва ли захотят: там остаются «Зенит» и «Локомотив».

Оценить состояние команд по одной официальной весенней игре — задача со звёздочкой. Коротко заметим, что скамейка у «Спартака» глубже, конфетно-букетный период с новым тренером только начался, а индивидуального мастерства в группе атаки явно больше. Пожалуй, вполне достаточно, чтобы сыграть против линии. На победу красно-белых с нулевой форой выставлен крепкий коэффициент 2.17. В случае ничьей произойдёт возврат.

Прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Локомотив»

Минувшим летом команды проводили контрольный матч, тогда «Локомотив» победил со счётом 3:2. В официальных встречах пути не пересекались 4,5 года, ведь туляки с тех пор бороздят просторы Первой лиги. Причём без особых успехов. Тренеры меняются, игроки — тоже. Воз и ныне там. На таком фоне Кубок России — чуть ли не главное событие сезона. Шанс напомнить о себе большому футболу, засветиться на фоне представителей элитного дивизиона.

Настал черёд московского «Локомотива», который активно сражается за медали и даже мечтает о кое-чём большем. Букмекеры не оставляют последнему представителю Первой лиги в турнире шансов, что вызывает сомнения. Во-первых, разность мотиваций. Для «Арсенала» Кубок — главный турнир сезона, для «Локомотива» — шанс предоставить практику ближайшему резерву. Во-вторых, играть предстоит на нейтральной территории, что только добавит тулякам злости.

Для болельщиков визит одного из лидеров РПЛ стал бы большим событием, но комиссия РФС осталась недовольна состоянием газона. Наконец, «Локомотив» великолепен на свободном пространстве, лучше всех в стране проводит быстрые атаки. А здесь явно придётся действовать первым номером, что намекает на проблемы. С позиционным нападением их больше. Проверим ИТМ 2 голов «Локомотива» за 2.15.

Экспресс на матчи Кубка России 5 марта 2026 года

Ставка 1: «Спартак» победит московское «Динамо» с нулевой форой за 2.17.

Общий коэффициент: 2.17 х 2.15 = 4.66.