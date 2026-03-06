Сафонов и Головин не договорили, а у «Ливерпуля» дежавю

На следующей неделе стартует 1/8 финала Лиги чемпионов, но пока разберёмся с внутренней ареной. Сегодня, 6 марта, следим за матчем недели во французской Лиге 1 «ПСЖ» — «Монако», а также за встречей 1/8 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Монако»

На внутренней арене дела у «ПСЖ» хуже обычного. Суперкубок Франции парижане забрали, после чего вылетели из Кубка страны в первой же игре. А в Лиге 1 интрига сохраняется: удивительный «Ланс» сидит у гегемона на колесе и сдаваться не желает. У «Монако» сезон получается если не провальным, то как минимум слабым. Из Кубка Франции монегаски вылетели, в Лиге 1 барахтаются в середине. Единственный повод для радости — кризис определённо позади. Сейчас идут на хорошей серии.

Соперники наверняка успели друг другу надоесть. Только-только провели две встречи за неделю в стыковом раунде Лиги чемпионов, а теперь ещё и в Лиге 1 отношения выяснять. Радует одно — этот матч точно окажется заключительным в нынешнем сезоне. Разумеется, имя фаворита вопросов не вызывает, что видно в том числе и по котировкам. В монегасков букмекеры совсем не верят.

Ладно бы у «ПСЖ» был задел в турнирной таблице, и парижане могли взять паузу, но тут иной случай. Три очка фавориту необходимы, ведь «Ланс» отставать не желает. В то же время ожидать выноса в одну калитку не стоит, хозяева наверняка держат в уме Лигу чемпионов. Вырисовывается не самый результативный матч, в котором парижане заберут три очка. Тотал меньше 4 голов за 1.74 и П1 + ТМ 4.5 мяча за 2.10 — рабочие варианты.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

Жеребьёвка Кубка Англии обошлась без громких афиш, но не смогла отказать себе в британской иронии. «Ливерпуль» навестит худший клуб элитного дивизиона. Опять. Причём тут ирония? Ну, мерсисайдцы гостили на стадионе «Молине» буквально в предыдущем туре АПЛ. 3 марта. И вот пожалуйста — спустя два с половиной дня снова «Молине», снова «Вулверхэмптон». Только турнир другой. Есть подозрение, что задача у фаворита далеко не самая простая.

Прежде всего играть дважды подряд с одним и тем же соперником — в принципе сомнительное удовольствие, многие тренеры не любят сходиться с тем же клубом повторно на коротком отрезке. Второй момент. Это в АПЛ «Вулверхэмптон» потерял хоть сколько-нибудь реальные шансы на спасение ещё до начала зимы, после чего выступает по произвольной программе. Кубок на таком фоне становится не просто отдушиной — шансом украсить сезон.

Вероятно, валять дурака хозяева не станут, бой дадут. Напрашивается «верх», но коэффициенты навевает тоску, а голы в обе стороны оцениваются немногим дороже. Так что придётся выбирать между тоталом больше 3 мячей за 1.90 и тоталом больше 1.5 гола в первом тайме за 2.35. Есть и ещё кое-что. «Ливерпуль»-то в недавнем матче проиграл, пропустив решающий мяч уже под самый конец. А потому наверняка выйдет заряженным.

Экспресс на футбол 6 марта 2026 года

Ставка 1: тотал меньше 4 голов в матче «ПСЖ» — «Монако» за 1.74.

тотал меньше 4 голов в матче «ПСЖ» — «Монако» за 1.74. Ставка 2: тотал больше 1.5 гола в первом тайме матча «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» за 2.35.

Общий коэффициент: 1.74 х 2.35 = 4.08.