Экспресс на футбол: «Реал» мстит, «Бавария» спотыкается

Уже на следующей неделе стартует 1/8 финала Лиги чемпионов, но пока что разберёмся с внутренней ареной. Сегодня, 6 марта, в европейских чемпионатах открывают программу уикенда. Следим за испанской Примерой, немецкой Бундеслигой и итальянской Серией А.

Прогноз на матч «Сельта» — «Реал»

Конфетно-букетный период Альваро Арбелоа в мадридском «Реале» подошёл к концу. Продлился он сравнительно долго: за катастрофическим вылетом из Кубка Испании от рук скромнейшего «Альбасете» последовала удивительная победная серия. Однако постепенно график стал плотнее, а первые эмоции выветрились. Затем наступили трудовые будни.

Мадридцы успели проиграть «Осасуне» со счётом 1:2 и «Хетафе» со счётом 0:1 и снова уступить «Барселоне» первую строчку. Через пару недель предстоит дерби с мадридским «Атлетико», да и Лигу чемпионов никто не отменял. А впереди воспрявшая «Сельта»: сражается за зону еврокубков, набирает очки, вечный Яго Аспас снова забивает. И не только с пенальти!

Между прочим, у гранда к клубу из Виго есть вопросы. В первом круге мадридцы сенсационно проиграли со счётом 0:2, хотя до того в родных стенах брали три очка год за годом. Играть в Виго непросто, однако предыдущая потеря очков состоялась аж в январе 2018 года, да и там «Реал» забил два мяча. С тех пор — семь побед кряду, лишь один раз ограничились одним голом. Уж чего-чего, а гордости и уязвлённого самолюбия у нынешней версии гостей хватает. Так что сенсации не ожидаем. На П2 дают 1.68, на ИТБ 2 мячей «Реала» — 2.20. Выбирайте на свой вкус.

Прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия» Мёнхенгладбах

Мюнхенцы замечательно выступили на общем этапе Лиги чемпионов, в результате чего избежали стыкового раунда и разгрузили себе календарь в феврале. А в Кубке Германии разобрались с «РБ Лейпциг», но полуфинал будет ещё нескоро. В результате получаем редчайший для топ-клуба расклад. Подопечные Венсана Компани аж с 14 февраля готовились в недельном цикле!

Неделю назад рекордмайстер гостил в Дортмунде, теперь настал черед другой «Боруссии». Той, что из Мёнхенгладбаха. Не так давно клуб был завсегдатаем еврокубков, однако нынче влачит печальное существование. Сезон проходит словно на американских горках: жуткий старт с первой победой лишь в девятом туре Бундеслиги, затем отрезок с 13 очками из 15 возможных. И новый спад — с середины декабря мёнхенгладбахцы выиграли всего два раза.

Обычно в такой ситуации выходить на «Баварию» врагу не пожелаешь. Однако «Боруссия» традиционно хорошо играет с мюнхенцами. Не так давно был даже отрезок из пяти матчей без поражений! Небывалые вещи по немецким меркам. В восьми предыдущих личных встречах лишь однажды «Бавария» оформила разгром — 3:0 в первом круге с удалением на 19-й минуте и нереализованным пенальти. То есть даже там разница должна была оказаться не такой внушительной.

Прогноз на матч «Наполи» — «Торино»

«Наполи» подходит к 28-му туру в статусе команды, которой недостаточно просто не проиграть. Третье место и 53 очка после 27 матчей — здесь далеко от спокойного ожидания финиша. Борьба за скудетто уже не светит, а остаться в зоне Лиги чемпионов, держать темп лидеров и не подпускать конкурентов сзади — вот главные задачи. Но календарь и кадровая ситуация вставляют палки в колёса.

«Торино» же приезжает в Неаполь с задачей попроще по формулировке и посложнее по исполнению. Команде надо цепляться. 30 очков после 27 туров — это не так уж и много, учитывая, что отрыв от зоны вылета составляет всего шесть очков. Совсем недавно клуб перезагрузил тренерский штаб — руководство официально доверилось Роберто Д’Аверсе. Стабильности с ходу здесь не будет.

Любопытно, что в очных встречах команды давно не превращают игру в фестиваль голов. В последних матчах регулярно проходили «низовые» сюжеты, а в первом круге нынешнего сезона «Торино» вообще выиграл со счётом 1:0. И всё же 1Х через тотал меньше 2.5 мяча выглядит интересно. «Торино» годами не может выиграть в Неаполе. Не видно предпосылок к завершению этой серии.

Экспресс на футбольные матчи 6 марта 2026 года

Ставка 1: ИТБ 2 голов «Реала» в матче с «Сельтой» за 2.20.

ИТБ 2 голов «Реала» в матче с «Сельтой» за 2.20. Ставка 2: победа «Боруссии» М в матче с «Баварией» с форой (+2.5) за 2.02.

победа «Боруссии» М в матче с «Баварией» с форой (+2.5) за 2.02. Ставка 3: «Наполи» не проиграет «Торино» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.

Общий коэффициент: 2.20 х 2.02 х 2.00 = 8.88.