«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Как по накатанной

Это четвёртая встреча команд в 2026 году. Предыдущие три остались за «Сити».

7 марта в матче 1/8 финала Кубка Англии сыграют «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. Начало — в 23:00 мск. Игру обслужит Сэм Бэрротт, на VAR — Джон Брукс.

Коэффициенты на матч Кубка Англии «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 7 марта 2026 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Победа «Ньюкасла» оценивается коэффициентом 3.25, в то время как на победу «Манчестер Сити» в основное время выставлен коэффициент 1.96. Ничейный исход доступен за 4.00.

При этом аналитики ждут результативный футбол. На тотал больше 2.5 мяча дают коэффициент 1.52, на тотал меньше 2.5 мяча — 2.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.47.

Прогноз на матч Кубка Англии «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

О да! Начались те самые кубковые этапы, где один неудачный тайм может превратиться в потерянный сезон. Для «Ньюкасла» 1/8 финала — шанс резко улучшить настроение на фоне тяжёлой рутинной борьбы. В АПЛ команда идёт лишь 13-й, в последнее время очень много поражений на внутренней арене. В Лиге чемпионов удалось добраться до 1/8 финала, но шансы на что-либо серьёзное – низкие.

«Манчестер Сити», в свою очередь, продолжает погоню за «Арсеналом» в чемпионате Англии, попутно продвигаясь в еврокубках и в английских кубках. У команды Хосепа Гвардиолы сейчас максимально понятная задача: просто остаться в борьбе. Серия у «горожан» внушительная — только за семь матчей в феврале добыли шесть побед. С таким темпом они даже на выезде будут диктовать свой сценарий.

«Ньюкасл» же подходит к матчу с типичной для марта головной болью: травмы, микроповреждения, ещё и болезнь. По словам Эдди Хау, Ник Вольтемаде свалился с недомоганием, а Тино Ливраменто близок к возвращению, однако конкретно ближайшие игры могли быть для него ранними. Плюс отдельно настораживает история с Льюисом Майли.

При этом, судя по кубковой дистанции, «Манчестер Сити» пока выглядит ощутимо мощнее: две победы, 12 забитых и всего один пропущенный мяч. Это показатель того, что ротация работает без потери качества. Пусть уровень соперников и не такой внушительный. У «Ньюкасла» тоже две победы, но баланс более нервный — 6:4.

И главное – это уже четвёртая встреча соперников в 2026 году, а предыдущие три остались за «Манчестер Сити» — 2:0, 3:1, 2:1. «Ньюкаслу» здесь нужен матч, где команда будет долго удерживать необходимый счёт и цепляться за стандарты и контратаки. Однако когда у соперника сейчас и форма, и психологическое преимущество, ставка на фаворита выглядит логичнее.

Ставка: победа «Манчестер Сити» в матче с «Ньюкаслом» за 2.04.