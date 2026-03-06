«Ювентус» — «Пиза». Самое время остыть

7 марта в матче 28-го тура Серии А встретятся «Ювентус» и «Пиза». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск

Коэффициенты на матч Серии А «Ювентус» — «Пиза» 7 марта 2026 года

Букмекеры не сомневаются в фаворите. Победа «Ювентуса» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30, в то время как на успех «Пизы» дают 10.00. Ничья оценивается в 5.80.

При этом аналитики склоняются к результативному футболу. Тотал меньше 2.5 мяча можно взять за 2.33, тотал больше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.14.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Пиза»

У «Ювентуса» сейчас довольно простая арифметика: чтобы оставаться в гонке за Лигу чемпионов, нельзя раздавать очки соперникам из подвала. Недавняя ничья 3:3 с «Ромой» получилась зрелищной, но, по сути, туринцы едва не проиграли прямому конкуренту. Поэтому логика в предстоящем матче одна: взять всё под контроль и не превращать игру в нервотрёпку.

При этом календарь у «бьянконери» был жёсткий. Они только-только вылетели из Лиги чемпионов после сумасшедшей развязки в противостоянии с «Галатасараем» в дополнительное время — эмоционально и физически это съедает очень много. Теперь выбора меньше: можно (и нужно) фокусироваться на Серии А. Но на автомате даже такие игры не выигрываются.

«Пиза» приезжает с задачей противоположной: ей нужны очки, чтобы цепляться за спасение. Однако реальность такова, что в гостях у топ-клуба план сведётся к выживанию. Плотный блок, терпение и надежда на стандарты и ошибки — вот и весь секрет. К тому же клуб недавно сменил тренера. В начале февраля главным стал Оскар Хильемарк. Результаты, впрочем, лучше не стали.

Атакующие ресурсы «Пизы» на дистанции выглядят скромно, а свежие примеры — домашние 0:1 с «Болоньей», где даже при равном счёте до концовки переломить ход матча не получилось, и выездные 0:1 с «Фиорентиной», которая тоже пытается выжить. Для выезда в Турин это обычно означает ещё более осторожный сценарий.

Есть и очный аргумент. В первом круге «Ювентус» выиграл у «Пизы» со счётом 2:0. Это важная деталь именно стилистически. Туринцы тогда сделали ровно то, что им удобно: забрали пространство, не дали разогнаться и довели игру до нужного результата без лишнего хаоса. Дома ожидается тот же рисунок.

Отсюда и ставка выглядит прямолинейно. «Пиза» будет спасаться низким блоком, а «Ювентус» — давить позиционно и стараться закрыть матч, как только появится перевес в счёте. Самый логичный исход — 1:0 или 2:0. Мы будем ждать победу хозяев всухую

Ставка: «Ювентус» обыграет «Пизу» всухую за 1.95.