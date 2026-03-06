«Ростов» — «Балтика». Только после вас

Владеть инициативой не любят ни те, ни другие.

7 марта состоится матч 20-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» — «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Ростов» — «Балтика» 7 марта 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 2.48. Победа «Балтики» оценивается коэффициентом 3.13. Ничейный исход можно найти в линии за 3.22.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.18.

Прогноз на матч чемпионата России «Ростов» — «Балтика»

Программа 20-го тура чемпионата России по футболу откроется в субботу двумя матчами. Наиболее ранний пройдёт в Ростове-на-Дону, куда пожалуют гости из Калининграда. В первом круге соперники выдали откровенно блеклую встречу, о которой даже вспомнить толком нечего. Дело было во второй половине сентября, условия позволяли: хороший газон, комфортная погода.

Увы, футбол получился… скажем так, специфическим. Огромное количество борьбы, стыков и единоборств, а также нарушений и карточек. Шесть предупреждений! При этом всего четыре угловых, считаное количество попаданий в створ, а реальных моментов оказалось полторы штуки. Вы легко угадаете счёт, даже если за той игрой не следили. Разумеется, 0:0.

Команды находятся в разном положении, хотя в целом выступают выше ожиданий. С «Балтикой» понятно: главное открытие сезона РПЛ, уверенно входит в шестёрку сильнейших, почти не проигрывает и мало пропускает. Атлетичный вертикальный футбол, забросы, подборы, дисциплина. Ещё и на трансферном рынке калининградцы довольно активны.

«Ростов» без Валерия Карпина не посыпался. Джонатан Альба лишился нескольких значимых исполнителей, перестроил игру. Южане сушат матчи, мало создают, но и в своей штрафной редко кому что-то позволяют. Результативность не впечатляет, зато удаётся стабильно набирать очки и идти вне зоны стыков. Полёт нормальный.

Слухи о финансовых проблемах «Ростова» тянутся довольно долго, зимой они приобретали пугающие тона. Вспоминать пословицы про дым и огонь можно долго. Гораздо важнее, что сложности (если они в самом деле имеются) не повлияли на состояние коллектива. После возобновления сезона навестили соседей из «Краснодара» в РПЛ, а потом приняли махачкалинское «Динамо» в Кубке страны. Выглядели неуступчиво, колюче. Как и осенью.

На своём поле «Ростов» в нынешнем сезоне никому ничего не отдаст. Кроме мяча. Вот его — кому угодно и с удовольствием! А «Балтика» испытывает серьёзные сложности при игре первым номером. Значит, нас ждут 90 минут борьбы и страданий. На «обе забьют — нет» дают 1.70, мы же попробуем рискнуть. Тотал меньше 1.5 гола за 2.57 — это интересно.

Ставка: тотал меньше 1.5 гола за 2.57.