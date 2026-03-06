«Атлетик» — «Барселона». Игра на повышение

7 марта состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетик» — «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Атлетик» — «Барселона» 7 марта 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.66. Победа «Атлетика» оценивается коэффициентом 4.85. Ничейный исход можно найти в линии за 4.47.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетик» — «Барселона»

В середине недели соперники пытались изменить свою судьбу в ответных матчах полуфинала Кубка Испании, а теперь сойдутся между собой в рамках Ла Лиги. Клуб из Бильбао при всей своей гордости наверняка боится «Барселону» до чёртиков, ведь с каждым разом противостоит ей всё хуже и хуже. Последние попытки даже сопротивлением назвать сложно.

Смотрите. Январь 2024 года, четвертьфинал Кубка Испании. «Атлетик» сенсационно побеждает в дополнительное время со счётом 4:2 и проходит дальше. Затем случились две игры Примеры — 0:0 и 1:2 соответственно. В января прошлого года баски проиграли со счётом 0:2 в полуфинале Суперкубка Испании. Вы, конечно, заметили тенденцию: победа, ничья, поражение в один мяч, а затем в два.

Ну, дальше стало хуже. 0:3 в Ла Лиге в прошлом сезоне, 0:4 в первом круге этого, 0:5 в минувшем розыгрыше Суперкубка Испании. Шедевр математической прогрессии! Мы тут обсуждаем футбол, а не научную фантастику, но всё же на всякий случай заметим. Победа «Барселоны» с форой (-5.5) идёт с коэффициентом 70.0. Вдруг кто-то верит в подобные совпадения или очень любит теннис, где время от времени случаются 6:0.

В первом круге «Атлетик» на 54-й минуте остался в меньшинстве, однако списать итоговые 0:4 на удаление не выйдет. Ведь к моменту красной карточки Ойана Сансета Унай Симон успел вытащить мяч из сетки три раза. Справедливости ради, в то время баски представляли собой жалкое зрелище, а в последние недели приободрились. Недавно и вовсе выдали лучшую победную серию в сезоне. Увы, на Кубок Испании она не распространилась.

Остаётся из последних сил биться за зону еврокубков. Пока находятся за её пределами, но отставание от шестой строчки совсем небольшое. У «Барселоны», ясное дело, амбиции принципиально иные. Скоро возьмёт старт в плей-офф Лиги чемпионов, а пока нужно сосредоточиться на гонке за титулом. «Реал» недавно уже выходил на первое место, вряд ли в Каталонии хотят повторить.

Итак, «Барселона» добыла пять побед подряд в личных встречах, а в пяти из шести последних не пропускала. Пожалуй, этого более чем достаточно для П2 за нестыдный коэффициент 1.66. Любителям рисковать стоит рассмотреть вариант «хозяева не забьют» за 3.00. С точки зрения статистики предложение выгодное, хотя оборона сине-гранатовых нынче не впечатляет.

Ставка: «Атлетик» не забьёт за 3.00.