Вызывайте и Дэдпула, и Росомаху! «Рексем» против «Челси» в Кубке Англии

7 марта в матче 1/8 финала Кубка Англии встретятся «Рексем» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Рейскурс Граунд» в Рексеме. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Англии «Рексем» — «Челси» 7 марта 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.44. Победа «Рексема» оценивается коэффициентом 6.70. Ничейный исход можно найти в линии за 5.30.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.62, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Прогноз на матч Кубка Англии «Рексем» — «Челси»

Удивительный «Рексем» переживает лучшие времена в своей истории. Славные 70-е с трофеями и участием в еврокубках остались в далёком прошлом. Теперь валлийцы выступают в английской футбольной пирамиде. Успехи последних лет тесно связаны с новыми владельцами. Одним из инвесторов является голливудский актёр Райан Рейнольдс.

Клуб устраивает себе повышение в классе из года в год, будто речь идёт о школе, а не о профессиональном футболе. Оценки отличные, поведение тоже ого-го: вирусная реклама, продвижение в соцсетях и прочие маленькие радости не отстают от успехов на поле. Думалось, что хотя бы после повышения в Чемпионшип потребуется несколько лет на адаптацию и последующий рывок.

Ага, как же! Нет, на прямое повышение в элитный дивизион «Рексем» не претендует, всё же «Ковентри Сити» и «Мидлсбро» далеко ушли. Однако держится в топ-6, чего перед началом сезона мало кто ожидал. А ведь финиша в шестёрке лучших хватит для попадания в плей-офф за третью путёвку в АПЛ. Где может случиться всё что угодно.

Чудес в Чемпионшипе валлийцам недостаточно. Если аппетит приходит во время еды, то этот клуб необычайно прожорлив! Теперь дают шума и в Кубке Англии, где успели преодолеть пару стадий. И ведь нельзя сказать, что с сеткой сильно повезло. Скорее наоборот: в турнире хватает команд, добравшихся до 1/8 финала с попутным ветром. У нас иной случай.

Для начала по пенальти превзошли «Ноттингем Форест» – очень проблемный, но всё же представляющий АПЛ. В следующем раунде пересилили «Ипсвич Таун» (1:0), ещё совсем недавно выступавший в элитном дивизионе, а сейчас занимающий третье место в Чемпионшипе. Однако дальше без настоящего чуда не обойтись — соперник принципиально иного статуса.

«Челси» при Лиаме Росеньоре рванул в чемпионате Англии, решил задачу-минимум в Лиге чемпионов, дал бой «Арсеналу» в полуфинале Кубка лиги. Команда в полном порядке, обойма солидная, возможности для ротации имеются. Второй состав лондонцы вряд ли выставят, а полуторный существенно превосходит тот, что имеет клуб из Уэльса. Как ни крути, сенсации быть не должно. П2 + тотал меньше 4.5 гола за 1.97 нас полностью устроит.

Ставка: победа «Челси» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.97.