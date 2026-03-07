Чудеса в Кубке Англии: клуб Дэдпула против «Челси» и флешбэки «Ман Сити»

В Англии на этих выходных проводят матчи 1/8 финала Кубка. Сегодня, 7 марта, обращаем ваше внимание на две встречи: «Рексем» — «Челси» и «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».

Прогноз на матч «Рексем» — «Челси»

Удивительный «Рексем» переживает лучшие времена в своей истории. Успехи последних лет тесно связаны с новыми владельцами. Одним из инвесторов является голливудский актёр Райан Рейнольдс. Клуб устраивает себе повышение в классе из года в год, будто речь идёт о школе, а не о профессиональном футболе. Держится в топ-6 Чемпионшипа, и у него есть шансы квалифицироваться в АПЛ!

Чудес в Чемпионшипе валлийцам недостаточно. Теперь дают шума и в Кубке Англии, где успели преодолеть пару стадий. Для начала по пенальти превзошли «Ноттингем Форест» – очень проблемный, но всё же представляющий АПЛ. В следующем раунде пересилили «Ипсвич Таун» (1:0), ещё совсем недавно выступавший в элитном дивизионе, а сейчас занимающий третье место в Чемпионшипе. Однако дальше без настоящего чуда не обойтись — соперник принципиально иного статуса.

«Челси» при Лиаме Росеньоре рванул в чемпионате Англии, решил задачу-минимум в Лиге чемпионов, дал бой «Арсеналу» в полуфинале Кубка лиги. Команда в полном порядке, обойма солидная, возможности для ротации имеются. Второй состав лондонцы вряд ли выставят, а полуторный существенно превосходит тот, что имеет клуб из Уэльса. Как ни крути, сенсации быть не должно. П2 + тотал меньше 4.5 гола за 1.97 нас полностью устроит. Для «Рексема» сыграть с «Челси» в 1/8 финала уже само по себе чудо.

Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

О, да! Начались те самые кубковые этапы, где один неудачный тайм может превратиться в потерянный сезон. Для «Ньюкасла» 1/8 финала — шанс резко улучшить настроение на фоне тяжёлой рутинной борьбы. В АПЛ команда идёт лишь 13-й, в последнее время очень много поражений на внутренней арене. В Лиге чемпионов удалось добраться до 1/8 финала, однако шансы низкие.

«Манчестер Сити», в свою очередь, продолжает погоню за «Арсеналом» в чемпионате Англии, попутно продвигаясь в еврокубках и в английских кубках. У команды Хосепа Гвардиолы сейчас максимально понятная задача: просто остаться в борьбе. Серия у «горожан» внушительная — только за семь матчей в феврале добыли шесть побед. С таким темпом они даже на выезде будут диктовать свой сценарий.

Главное чудо здесь в том, что это уже четвёртая встреча соперников в 2026 году! И предыдущие три остались за «Манчестер Сити» — 2:0, 3:1, 2:1. «Ньюкаслу» здесь нужен матч, где он будет долго держать равный счёт и цепляться за стандарты и контратаки. Но когда у соперника и форма отличная, и психологическое преимущество есть, ставка на фаворита выглядит куда логичнее.

Экспресс на матчи Кубка Англии 7 марта 2026 года

Ставка 1: победа «Челси» в матче с «Рексемом» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.97.

Ставка 2: победа «Манчестер Сити» в матче с «Ньюкаслом» за 2.04.

Общий коэффициент: 1.97 х 2.04 = 4.01.