«Барселона» кошмарит «Атлетик», скромный «Ростов» и другие

На следующей неделе стартует 1/8 финала Лиги чемпионов, но пока разберёмся с внутренней ареной. Сегодня, 7 марта, следим за матчами в испанской Ла Лиге, Российской Премьер-Лиге и итальянской Серии А.

Прогноз на матч «Атлетик» — «Барселона»

Клуб из Бильбао при всей своей гордости наверняка боится «Барселону» до чёртиков, ведь с каждым разом противостоит ей всё хуже и хуже. Последние попытки даже сопротивлением назвать сложно. Смотрите. Январь 2024 года, четвертьфинал Кубка Испании. «Атлетик» сенсационно побеждает в дополнительное время со счётом 4:2 и проходит дальше. Затем случились две игры Примеры — 0:0 и 1:2 соответственно. В января прошлого года баски проиграли со счётом 0:2 в полуфинале Суперкубка Испании.

Вы, конечно, заметили тенденцию: победа, ничья, поражение в один мяч, а затем – в два. Ну, дальше стало хуже. 0:3 в Ла Лиге в прошлом сезоне, 0:4 – в первом круге этого, 0:5 – в минувшем розыгрыше Суперкубка Испании. Шедевр математической прогрессии! Мы тут обсуждаем футбол, а не научную фантастику, но всё же на всякий случай заметим. Вообще, «Атлетику» сейчас остаётся из последних сил биться за зону еврокубков. А у «Барселоны», ясное дело, амбиции принципиально иные.

Итак, «Барселона» добыла пять побед подряд в личных встречах, а в пяти из шести последних случаев не пропускала. Пожалуй, этого более чем достаточно для П2 за нестыдный коэффициент 1.66. Любителям рисковать стоит рассмотреть вариант «хозяева не забьют» за 3.00. С точки зрения статистики предложение выгодное, хотя оборона сине-гранатовых нынче не впечатляет.

Прогноз на матч «Ростов» — «Балтика»

Команды находятся в разном положении, хотя в целом выступают выше ожиданий. С «Балтикой» понятно: главное открытие сезона РПЛ, уверенно входит в шестёрку сильнейших, почти не проигрывает и мало пропускает. Атлетичный вертикальный футбол, забросы, подборы, дисциплина. Ещё и на трансферном рынке довольно активны.

«Ростов» без Валерия Карпина не посыпался. Джонатан Альба лишился нескольких значимых исполнителей, перестроил игру. Южане сушат матчи, мало создают, однако и в своей штрафной редко кому что-то позволяют. Результативность не впечатляет, зато удаётся стабильно набирать очки и идти вне зоны стыков. Полёт нормальный.

Вероятно, на своём поле «Ростов» в нынешнем сезоне никому ничего не отдаст. Кроме мяча. Вот его отдаст кому угодно и с удовольствием! А «Балтика» испытывает серьёзные сложности при игре первым номером. Значит, нас ждут 90 минут борьбы и страданий с мячом. На «обе забьют — нет» дают 1.70, мы же попробуем рискнуть. Тотал меньше 1.5 гола за 2.57 — это интересно.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Пиза»

У «Ювентуса» сейчас довольно простая арифметика: чтобы оставаться в гонке за Лигу чемпионов, нельзя раздавать очки соперникам из подвала. «Пиза» приезжает с задачей противоположной: ей нужны очки, чтобы цепляться за спасение. Но реальность такова, что в гостях у топ-клуба план сведётся к выживанию. В начале февраля главным стал Оскар Хильемарк. Результаты, впрочем, лучше не стали.

Атакующие ресурсы «Пизы» на дистанции выглядят скромно, а свежие примеры — домашние 0:1 с «Болоньей», где даже при равном счёте до концовки переломить матч не получилось, и выездные 0:1 с «Фиорентиной», которая тоже пытается выжить. Есть и очный аргумент. В первом круге «Ювентус» выиграл у «Пизы» со счётом 2:0. Это важная деталь именно стилистически.

Туринцы тогда сделали ровно то, что им удобно: забрали пространство, не дали разогнаться и довели игру до нужного результата без лишнего хаоса. На «Альянце» ожидается тот же рисунок. Отсюда и ставка выглядит прямолинейно. «Пиза» будет спасаться низким блоком, а «Ювентус» — давить позиционно и стараться закрыть матч, как только появится перевес в счёте. Самый логичный исход — 1:0 или 2:0. Мы будем ждать победы хозяев всухую.

Экспресс на футбол 7 марта 2026 года

Ставка 1: «Атлетик» не забьёт «Барселоне» за 3.00.

«Атлетик» не забьёт «Барселоне» за 3.00. Ставка 2: тотал меньше 1.5 гола в матче «Ростов» — «Балтика» за 2.57.

тотал меньше 1.5 гола в матче «Ростов» — «Балтика» за 2.57. Ставка 3: «Ювентус» обыграет «Пизу» всухую за 1.95.

Общий коэффициент: 3.00 х 2.57 х 1.95 = 15.0.