«Дженоа» — «Рома». Де Росси поставит подножку бывшему клубу

8 марта в матче 28-го тура Серии А встретятся «Дженоа» и «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Дженоа» — «Рома» 8 марта 2026 года

Букмекеры заметно склоняются в сторону гостей. Поставить на победу «Ромы» можно с коэффициентом 1.94, в то время как победа «Дженоа» оценивается коэффициентом 4.50. Ничья доступна в букмекерских конторах за 3.35.

При этом аналитики не ждут результативного футбола. Тотал больше 2.5 мяча предлагается за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Прогноз на матч Серии А «Дженоа» — «Рома»

Чтобы разглядеть турнирную мотивацию у соперников, не обязательно брать лупу. «Рома» держится в топ-4 Серии А и собирается бороться за место в Лиге чемпионов. Однако 51 очко после 27 туров — это не такой уж комфортный коридор, одна осечка может превратиться в нервотрёпку. «Дженоа» же существует в режиме выживания — отрыв от зоны вылета составлял перед 28-м туром три очка.

У аутсайдера под руководством Даниэле Де Росси, который, к слову, игровую карьеру посвятил «Роме», понятная философия. Генуэзцы ставят на плотность и дисциплину, а потом уже – на красоту. Сам факт, что клуб официально доверил ему команду, подчёркивает ставку на управляемость и характер. Последние результаты – тоже из учебника по выживанию. Уступают только грандам, да и то с боем.

«Рома» Джан Пьеро Гасперини — это, как правило, про высокий темп и желание душить соперника структурой. Вот только календарь подкидывает дилемму тренерскому штабу. Уже 12 марта — первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Болоньей», и это неизбежно влияет на распределение сил. А недавняя встреча с «Ювентусом» (3:3) показала, что не всё так гладко.

Кадровая картина подталкивает к осторожному сценарию. У «Дженоа» вне игры Себастьян Отоа и Томмазо Бальданци. У «Ромы» в списке потерь сразу три форварда — Артём Довбик, Эван Фергюсон, Матиас Соуле, плюс из-за дисквалификации матч пропустит Уэсли Франса. Да, «Рома» сильнее и выше классом, но побеждать на заказ будет сложно.

Добавим сюда и контекст очных встреч. В первом круге «Рома» уверенно выиграла со счётом 3:1, однако нынешний матч — на поле «Дженоа». А за два прошлых выезда в Геную римляне добыли только одно очко из шести возможных. Низкий блок, борьба за подбор, стандарты и максимум терпения — вот с чем встретят гостей теперь. «Рома», даже контролируя мяч, вряд ли захочет устраивать открытую рубку.

Пожалуй, можно было бы подумать над тотал меньше 2.5 мяча. Вот только без гола на своём поле в Серии А под руководством Де Росси «Дженоа» оставался всего лишь один раз, когда играл в меньшинстве с четвёртой минуты с «Аталантой». На этот раз есть все шансы увидеть отличную борьбу. Мы будем ждать 1Х.

Ставка: «Дженоа» не проиграет «Роме» за 1.89.