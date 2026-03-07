Матч недели в РПЛ: ЦСКА по привычке обыграет «Динамо»

8 марта состоится матч 20-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА — «Динамо» Москва. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Что думают букмекеры о матче чемпионата России

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.28, а победа московского «Динамо» оценивается коэффициентом 3.23. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Как дела у ЦСКА

С корабля на бал, с места в карьер, из огня да в полымя — всё это про ЦСКА после возобновления сезона. Ведь календарь красно-синих не просто не щадит, а натурально испытывает на прочность. Начали с выезда в Грозный, что всегда непросто. Особенно когда «Ахматом» руководит Станислав Черчесов, который умеет обеспечивать должный уровень физической подготовки. Ещё и после заметного укрепления в зимнее трансферное окно. Итоговые 0:1 обидны, но понятны. Как и эмоциональное выступление Фабио Челестини на пресс-конференции.

Дальше — действующий чемпион «Краснодар» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Здесь удачно — 3:1. Победа и задел в два мяча перед ответной встречей. Теперь вот «Динамо» в чемпионате России. Всё это за неделю! А в следующем туре предстоит отправиться в Калининград, где будет ждать колючая и злющая после поражения в первом круге и Кубке России «Балтика». Подопечные Фабио Челестини в первой части марта проходят самый настоящий краш-тест. Не хватает разве что «Зенита».

Как себя чувствует «Динамо»

Бело-голубые в РПЛ давно ни на что не претендуют, а упасть в зону стыков с таким составом практически нереально. Разумеется, Ролан Гусев и целый ряд футболистов работают на своё будущее, но будем объективны: с этой точки зрения выступления в Кубке России имеют куда большее значение. А седьмое или 10-е место в чемпионате — вопрос сугубо дополнительный. В любом случае радоваться нечему.

В первом весеннем туре РПЛ разнесли «Крылья Советов» (4:0), после чего на своём поле сыграли со «Спартаком» в Кубке России. Важный нюанс: динамовцы не покидали пределы столицы России, в то время как армейцы гостили в Чечне. Хочется сказать, что сезон только возобновился и уставать игрокам было некогда, однако обычно всё работает немного не так.

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» Москва 8 марта 2026 года

ЦСКА серьёзно перестроил центральную ось в зимнее трансферное окно: ушёл Дивеев, пришли Баринов и Гонду. На фоне плотного графика рассчитывать на стабильность в таких условиях не приходится. Логичнее готовиться к тому, что команду будет колбасить. По крайней мере на первых порах. Ключевой вопрос — сколько она сможет выжимать из удачных отрезков и с какими потерями преодолевать неудачные.

«Динамо» зимой ограничилось одной заметной покупкой, хотя проблемы с балансом в центре поля кажутся очевидными. Второй момент — слабые показатели в личных встречах последних лет. ЦСКА привык побеждать, а 0:0 в ответной игре минувшего розыгрыша Кубка России исчерпывающе объясняются успехом в первой. Тогда красно-синие действовали по счёту и своего добились.

В общем, рассчитывать на лучший футбол в исполнении подопечных Фабио Челестини мы бы не стали. Однако поддержка трибун и непредсказуемый соперник намекают, что для трёх очков может хватить и этого. Есть подозрение, что после разгромов «Крыльев» и «Спартака» произойдёт откат. Брать ли П1 за 2.28 — дело вкуса, а вот победа ЦСКА с нулевой форой за 1.69 смотрится надёжно. С пустыми руками хозяева вряд ли останутся, после провала в Грозном выводы последуют.

Ставка: победа ЦСКА над «Динамо» с нулевой форой за 1.69.