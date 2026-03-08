«Спартак» — «Акрон». Держите Дзюбу семеро

Опытный форвард будет особенно опасен в матче с бывшим клубом.

9 марта состоится матч 20-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» — «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Спартак» — «Акрон» 9 марта 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.39. Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 8.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07.

Прогноз на матч чемпионата России «Спартак» — «Акрон»

Встреча первого круга получилась одной из самых страстных и эмоциональных во всей осенней части чемпионата России. А ведь первый тайм выдался сравнительно скучным, моментов практически не возникало. Перед перерывом веселье запустил Даниил Хлусевич, схвативший две карточки за минуту: потерял мяч и сорвал быструю атаку соперника, а следом наступил на ногу Болдыреву.

Развязка получилась крайне эмоциональной даже по меркам «Спартака», который в последнее время на нервах болельщиков играл куда увереннее, чем в футбол. На 90+2-й минуте невысокий Пабло Солари головой вывел москвичей вперёд, а следом арбитр назначил пенальти за фол Романа Зобнина. Естественно, к «точке» подошёл Артём Дзюба. 1:1.

Если верить партнёрам по «Акрону», форвард и сейчас более чем в хорошем состоянии. Его особое отношение к бывшим клубам хорошо известно: мотивированный Артём особенно опасен. А оборона красно-белых, похоже, шансы предоставит. Неделю назад даже абсолютно худший клуб РПЛ «Сочи» исправно создавал моменты.

Клуб из Тольятти в первом туре после возобновления сезона гостил у воспрявшего «Оренбурга». Играть пришлось на синтетике, что традиционно осложняет задачу. Зато в дальнейшем подопечные Заура Тедеева готовились в недельном цикле, так как из Кубка России заблаговременно вылетели. В отличие от «Спартака», который в четверг провёл первый матч с «Динамо».

Букмекеры склоняются к «верховой» игре, однако коэффициент достаточно хорош. «Акрон» чувствует себя уверенно в турнирной таблице, запас от зоны стыков имеется, как и желание демонстрировать бодрый футбол. «Спартак» на своём поле в принципе забивает часто, а смена тренера только добавит желания и смелости.

Добавим сюда историю противостояния. Три предыдущие очные встречи — 1:1, 3:2 и 3:2. Более того — в пяти официальных матчах тотал больше 2.5 гола заходил пять раз, а без голов в обе стороны обошлось лишь однажды (4:0). Предлагаем не мудрить, выбирать между классическими вариантами. Нам больше нравится «обе забьют» за 2.07: коэффициент повыше, а мотивированный Дзюба что-нибудь придумает.

Ставка: обе забьют в матче «Спартак» — «Акрон» за 2.07.