«Локомотив» — «Ахмат». Черчесов грозен не только в Грозном

9 марта состоится матч 20-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» 9 марта 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.87. Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 4.03. Ничейный исход можно найти в линии за 3.92.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.87. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

Прогноз на матч чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат»

«Ахмат» вышел из отпуска зимой раньше других клубов чемпионата России, готовился усиленно, попутно не забывая укреплять состав. Теперь у Станислава Черчесова длинная и солидная обойма, а выбор в средней линии даст фору некоторым претендентам на медали. Возможностей для манёвра достаточно.

Разведка боем — это по-нашему. Начинать весеннюю часть сезона выпало матчами с московскими командами: в первый день весны в Грозный пожаловал ЦСКА, теперь клуб из Чечни нанесёт визит «Локомотиву». Вроде бы календарь сложный и неприятный, хотя на деле такой расклад кажется наиболее удобным сразу по нескольким причинам.

Во-первых, Черчесов всегда умел грамотно распределять нагрузку и подводить команду в первым встречам в отличном состоянии. Хоть в клубах, хоть в сборной. Неудивительно, что с тем же ЦСКА проблем с движением не было. Во-вторых, оба соперника летом изрядно пересобрали составы, прежде всего в центральной оси, что должно ощутимо ударить по стабильности и взаимопониманию. «Ахмат» же укреплял глубину, действовал точечно.

Есть и третий пункт. Пока те же ЦСКА с «Локомотивом» в середине недели отвлекались на Кубок России, грозненцы целенаправленно готовились к играм РПЛ. Из Кубка вылетели давно, работали в недельном цикле. Справедливости ради железнодорожники провели ротацию, да и плохое состояние газона в Туле подсобило. С «Арсеналом» пришлось играть чуть ли не на соседней улице, в Химках. И всё же это дополнительная нагрузка.

Добавим сюда историю противостояния. Две предыдущие личные встречи в РПЛ обернулись результативными ничьими: 1:1 в Москве, 1:1 — в Грозном. Между прочим, в минувшем сезоне в столице сошлись почти день в день — 7 марта. А в первом круге «Локомотив» отыгрался лишь в концовке, причём в оставшееся время команда Черчесова убегала «два в одного».

Ну и главное: запаса в нынешнем «Локомотиве» не ощущается, а без готовности выдерживать единоборства с таким «Ахматом» каждый намучится. На таком фоне коэффициент 2.02 на классические Х2 выглядит подарком. Альтернатива — ИТМ 1.5 гола «Локомотива» за 1.95. Созидать хозяевам придётся со скрипом, пространства и возможности поднять голову никто не даст. Один мяч видится потолком. Если учитывать проблемы в обороне, для победы такого улова вряд ли хватит.

Ставка: «Ахмат» не проиграет «Локомотиву» за 2.02.