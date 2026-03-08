Российский десант в Турции: «Кайсериспор» против клуба, где рулит экс-игрок «Зенита»

9 марта состоится матч 25-го тура чемпионата Турции по футболу «Кайсериспор» — «Трабзонспор». Игра пройдёт на стадионе «РХГ Энертюк Энерджи» в Кайсери. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Суперлиги «Кайсериспор» — «Трабзонспор» 9 марта 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Трабзонспора» предлагается с коэффициентом 1.52. Победа «Кайсериспора» оценивается коэффициентом 6.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.01, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч чемпионата Турции «Кайсериспор» — «Трабзонспор»

В обоих клубах легко найти солидное количество знакомых имён. Ворота «Трабзонспора», например, защищает известный по выступлениям за «Аякс» и «Манчестер Юнайтед» Андре Онана (хотя ему и тут изрядно достаётся от болельщиков с тренерами), а в обороне имеется Стефан Савич, который вполне тянет на легенду мадридского «Атлетико». Уровень амбиций соответствующий — зона Лиги чемпионов как минимум.

Но главное — пост главного тренера. Его занимает Фатих Текке, в конце нулевых игравший за «Зенит» и ненадолго заскочивший в «Рубин». Заканчивал в Турции, в 2015 году начал тренерскую карьеру. Довольно быстро вышел на серьёзный по национальным меркам уровень. Как и положено в стране, работу менял часто, однако новые предложения не заставляли себя ждать. «Трабзонспор» — пока что пик его тренерской карьеры.

Успехи очевидны: чистое третье место в Суперлиге с заметным отрывом от идущего следом «Бешикташа». Между прочим, этого хватит для попадания в Лигу Европы. Хотя мечты о Лиге чемпионов не отпускают. Основания имеются: ресурсов у «Галатасарая» и «Фенербахче» куда больше, однако отставание скромное. Возможности подняться будут, ведь тот же «Галатасарай» будет отвлекаться на плей-офф Лиги чемпионов.

А «Кайсериспор» в последнее время вовсе стал главным в турецком футболе по российскому акценту. В составе сразу три игрока с отечественным гражданством: зачахший в Греции Фёдор Чалов, разругавшийся с Роланом Гусевым в «Динамо» Денис Макаров, а также оставивший солидный след в Скандинавии Герман Онугха.

Задача приземлённее некуда — избежать вылета. Пока «Кайсериспор» располагается в зоне вылета, хотя поводы для оптимизма прослеживаются. Не так давно одержали первую победу в Суперлиге аж за девять туров, справившись с «Антальяспором» (1:0). До того не пропустили от идущего пятым «Гёзтепе» в гостях (0:0).

Как видно, в обороне дела идут на лад, Правда, Радомира Джаловича от увольнения с поста главного тренера это не спасло. Нового наставника уже назначили (норвежец Эрлинг Моэ), ключевой вопрос — как такая турбулентность скажется на результатах. В первом круге «Кайсериспор» получил на орехи (0:4), но до того на протяжении 11 матчей не проигрывал с разницей более чем в один мяч.

Вероятно, бой хозяева дадут. Проверять 1Х не рискнём, хотя коэффициент прекрасный. А вот победу аутсайдера с форой (+1) за 2.00 заиграем. «Трабзонспор» обычно если и побеждает на выезде, то с разницей в один мяч. Такой исход обеспечит нам возврат.

Ставка: «Кайсериспор» победит с форой (+1) за 2.00.